自由開講》習近平說對了：馬英九確實「都沒變過」

◎王濬

相隔九年後的二次「馬習會」，成為馬英九一路從國父故居、黃帝祭典哭到萬里長城的訪中之旅「重頭戲」。但，與九年前相比，這位卸任國家元首在「老朋友」習近平面前的表現，依舊令人失望。

前總統馬英九（左）10日與中共總書記習近平見面握手長達16秒，習近平微笑對馬說，「你都沒變！」（法新社）

（一）背離主流民意：馬政府當初為不計代價達成「歷史定位」，而甘冒輿論強烈反對舉辦「馬習會」，只可惜這劑「強心針」也無法挽救台灣人對國民黨失去的信任，也足見一度支持度僅剩「9.2%」的馬英九，是如何總是與主流民意脫節。

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也難怪，明明政大最新調查顯示「自認中國人」比率再創新低，僅有2.4%；馬英九卻仍在習近平面前一口一個「兩岸中國人」、「同屬中華民族、都是炎黃子孫」講得極為順口。始終活在自己想像世界中的馬先生，真的沒什麼「代表性」可言了。

（二）昧於國際現實：就在馬英九訪中的同時段，美國公開表態關切中國在金門等區域對台灣的「灰色衝突」；美日菲將舉行領袖峰會，討論應對中國在南海的擴張； AUKUS考慮將日本納入「第二支柱」；韓國總統尹錫悅更登艦視察下令堅決應對中國船隻非法越界⋯⋯

當國際民主陣營都認識到中國對於周邊國家的侵擾和威脅，並研擬共同合作反制之道時——只有像馬英九這樣活在「平行時空」的前任元首，在其認知中彷彿中國的種種擴張與滋擾行為都不存在，言談間完全規避了該由「麻煩製造者」中國承擔的責任，更暗把矛頭轉向「台獨」，暨是昧於現實，更愧於良心。

（三）屈從專制威權：馬英九的這次訪中之旅始於國父故居與黃花崗，最後卻在「全球最大獨裁者」面前的緊張念稿收尾，前者是推翻君主專制、創立中華民國的先賢先烈，後者卻是揚言「消滅中華民國、實行一黨專政」，而且還廢除任期形同「永久執政」的中共領導人，其中的諷刺意味實在大到難以忽視。而事實證明，一昧屈從專制威權的結果，也不會換來什麼好果。

馬英九以「相信習近平」、「台灣不是個國家」等荒唐言論，終於換來殷殷期盼的「馬習二會」，其公開收場卻是在馬剛講到「『九二共識』的原汁原味」時，大批媒體就突然被中國官方直接「清場」趕出會場——當馬英九不只一次地拋棄國家尊嚴於腦後，看來中共也沒打算留多少個人尊嚴給他。

「你都沒變。」是習近平這次與馬英九「重逢」時的寒暄問候，卻也恰巧貼切地形容了這位前任總統這麼多年以來的毫無長進：兩次「馬習會」相隔9年之久，但馬英九那「脫離民意、昧於現實、屈從極權」的靈魂印記，確實是「都沒變過」。

（作者為前陸委會機要秘書）

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