晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》「相信習近平」中國就會善待台灣嗎？

2024/01/26 14:53

◎陳慶坤

大選結果顯示台灣再次拒絕「九二共識」。選舉結果剛出爐，國台辦立即強調「九二共識」及「反獨促統」的立場，同時在外交上對台灣開了第一槍，強挖我國友邦諾魯，台灣原定於今年7月舉辦亞洲U20男排錦標賽，因為中國提出抗議主辦權被取消。除此之外，中國軍事威脅也緊接登場，軍機擾台再起，這都是直指台灣大選結果的施壓反應，要為賴清德520就職典禮說清楚講明白，除了要對內有所交代，也是向外產生警示效果。

選前國民黨政黨要員頻頻訪中面授機宜，馬英九在2024大選最後階段接受外媒《德國之聲》專訪，聲言「就兩岸關係而言，你必須相信習近平」；「相信習近平」是馬英九繼「九二共識」之後的誑語，企圖為國民黨「親中、和中」找到最新詮釋的觀點，反映出國民黨兩岸政策與立場。

中國對台灣虎視耽耽，無論誰當選，中共併吞台灣的野心從未改變，選後圖窮匕見更為窮凶惡極，相信習近平中國就可以善待台灣嗎？國、眾兩黨認為對中國習近平的信任出在於要溝通、要善意不要挑釁，相信習近平可以善待台灣？這種訊息自2022年九合一大選到今年2024年總統大選，可以說蠱惑台灣人的成效顯著，也成為裂解台灣的「話語權」。

賴清德說「不要傻傻的跟著中國定義台獨」，共創「屬於台灣的世代」。（美聯社）

問題是，紅藍白裂解台灣的荒謬新論點，將兩岸關係罪責執政的民進黨，「親中」相信習近平，在這個議題擴散下，反對台獨、反軍購、延長兵役，揚言選民進黨青年上戰場，成為意在摧毀台灣自我防衛能力最佳說詞。以卑躬屈膝、親中舔共換取虛幻的和平，在國共兩黨互為表裡的恐嚇，致使台灣民主自由的存在風雨飄搖。

蔡英文總統在為賴清德造勢的場合中，提出一個值得令人深思的舉例，她說「你在自己家裡裝鎖，是對鄰居的挑釁嗎？」言簡意賅直指問題核心所在。尤其是國民黨長期以來對台灣國家定位刻意否認、抵抗，在台灣被殖的後殖民心態，「親中」相信習近平，對台灣的主體性具有深刻的殺傷力。連在家裝個門鎖保護自己都是挑釁，國共兩黨欲加之罪就何患無辭了！

相信習近平中國就可以善待台灣，然習近平在進入2024年依然強調「祖國統一是歷史必然」，則此，併吞台灣還被藍白視為善意？一丘之貉的國共兩黨，其居心之叵測應是仇恨民進黨、鄙視台灣本土政權才是根本的問題所在。

賴清德說「不要傻傻的跟著中國定義台獨」，共創「屬於台灣的世代」。中國對台灣虎視耽耽，新疆、西藏與香港殷鑑亦不遠，藍白陣營以為只要投降就不會有戰爭，台灣人甘願淪為極權共產主義下的奴隸！？

（北社會員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書