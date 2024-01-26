自由開講》「相信習近平」中國就會善待台灣嗎？

◎陳慶坤

大選結果顯示台灣再次拒絕「九二共識」。選舉結果剛出爐，國台辦立即強調「九二共識」及「反獨促統」的立場，同時在外交上對台灣開了第一槍，強挖我國友邦諾魯，台灣原定於今年7月舉辦亞洲U20男排錦標賽，因為中國提出抗議主辦權被取消。除此之外，中國軍事威脅也緊接登場，軍機擾台再起，這都是直指台灣大選結果的施壓反應，要為賴清德520就職典禮說清楚講明白，除了要對內有所交代，也是向外產生警示效果。

選前國民黨政黨要員頻頻訪中面授機宜，馬英九在2024大選最後階段接受外媒《德國之聲》專訪，聲言「就兩岸關係而言，你必須相信習近平」；「相信習近平」是馬英九繼「九二共識」之後的誑語，企圖為國民黨「親中、和中」找到最新詮釋的觀點，反映出國民黨兩岸政策與立場。

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中國對台灣虎視耽耽，無論誰當選，中共併吞台灣的野心從未改變，選後圖窮匕見更為窮凶惡極，相信習近平中國就可以善待台灣嗎？國、眾兩黨認為對中國習近平的信任出在於要溝通、要善意不要挑釁，相信習近平可以善待台灣？這種訊息自2022年九合一大選到今年2024年總統大選，可以說蠱惑台灣人的成效顯著，也成為裂解台灣的「話語權」。

賴清德說「不要傻傻的跟著中國定義台獨」，共創「屬於台灣的世代」。（美聯社）

問題是，紅藍白裂解台灣的荒謬新論點，將兩岸關係罪責執政的民進黨，「親中」相信習近平，在這個議題擴散下，反對台獨、反軍購、延長兵役，揚言選民進黨青年上戰場，成為意在摧毀台灣自我防衛能力最佳說詞。以卑躬屈膝、親中舔共換取虛幻的和平，在國共兩黨互為表裡的恐嚇，致使台灣民主自由的存在風雨飄搖。

蔡英文總統在為賴清德造勢的場合中，提出一個值得令人深思的舉例，她說「你在自己家裡裝鎖，是對鄰居的挑釁嗎？」言簡意賅直指問題核心所在。尤其是國民黨長期以來對台灣國家定位刻意否認、抵抗，在台灣被殖的後殖民心態，「親中」相信習近平，對台灣的主體性具有深刻的殺傷力。連在家裝個門鎖保護自己都是挑釁，國共兩黨欲加之罪就何患無辭了！

相信習近平中國就可以善待台灣，然習近平在進入2024年依然強調「祖國統一是歷史必然」，則此，併吞台灣還被藍白視為善意？一丘之貉的國共兩黨，其居心之叵測應是仇恨民進黨、鄙視台灣本土政權才是根本的問題所在。

賴清德說「不要傻傻的跟著中國定義台獨」，共創「屬於台灣的世代」。中國對台灣虎視耽耽，新疆、西藏與香港殷鑑亦不遠，藍白陣營以為只要投降就不會有戰爭，台灣人甘願淪為極權共產主義下的奴隸！？

（北社會員）



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