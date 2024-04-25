自由廣場》集體墮落式的國會改革

◎ 周立軒

報載國民黨黨團總召傅崐萁委員，即將率領國民黨黨團立委，於近日出訪中國，除了國台辦主任宋濤之外，甚至還有機會見到總書記習近平的「國師」王滬寧，儘管立法院會期尚未結束，儘管花蓮經過○四○三地震後大小餘震百餘次，已然滿目瘡痍，這些都動搖不了國民黨立委「進京面聖」的決心，甚至，傅總召還言；「為兩岸恢復交流出訪北京，更是責無旁貸的公務行程，也是為花蓮震災復甦盡一份心力」。

於此同時，媒體也曾訪問民眾黨黨團總召黃國昌，關於傅崐萁總召會期中率團訪中，民眾黨的看法是什麼？黃國昌總召的回答卻是，「有點擔心，因為藍綠立委席次太近，加上民進黨團議事策略非常靈活，真的發生什麼事，表決必輸。」

請繼續往下閱讀...

立委平常與聞國家機密多如牛毛，如今會期中，國民黨黨團毫不避諱，由總召帶團去和中國官方對台統戰官員見面，造成台灣社會對立院整體觀感再次打折，破壞台灣民主法治防線，而過往高舉反紅媒、加嚴反滲透法的「三一八學運戰神」的民眾黨黃國昌總召，所擔心並非國家長遠利益，而是國民黨立委不在，表決會輸給民進黨的政黨私利，這對藍白合作強推所謂「國會改革」法案的兩黨來說，真是諷刺。

立委在要求別人的同時，為何對自己卻如此寬容？國民黨與民眾黨要刮別人鬍子之前，不是應先把自己的刮乾淨嗎？人必自侮而後人侮之，台灣人民對立法院長久以來不信任的主因，國民黨與民眾黨再次為我們示範了。

（作者是國會助理）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法