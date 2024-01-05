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自由開講》請把票投給能維護台灣主權的「賴蕭配」

2024/01/05 10:39

◎林武男

一月十三曰台灣人民又可以選總統．副總統及立法委員了。請大家珍惜手中的選票，一定要去投票。

分析家指出，兩岸（台灣與中國）關係是這次大選的重中之重，因為它關係台灣的存亡。讓我們看看這三組侯選人的兩岸政策。

三組侯選人都認為應該與中國溝通以減低衝突。可是如何溝通，卻有不同看法。

代表「中國國民黨」的侯友宜、趙少康（侯康配）要以「中華民國憲法」為基礎和中國對談；他們認為「中華民國憲法」是護國神山。他們會繼續目前的國防政策，但要缩短兵役；在經貿上他們要重啟服貿以加強和中國的關係；他們接受中國的「九二共識」。這個「九二共識」強調台灣是中國的一部分。

這種兩岸政策有很多問題，首先，在中國的眼中，「中華民國憲法」不存在。然後，承認「九二共識」就已把兩岸關係變成中國的內政問題，台灣就已被吞併了，連掙扎一下的機會都沒有。別相信那一國兩制的謊言，香港就是一個血淋淋的例子！

代表「民主進步黨」的賴清德、蕭美琴（賴蕭配）以兩岸互不隸屬來彰顕台灣的獨立主權。在國防上他們除了延續目前的政策外，還要加強國艦國造；在經貿上他們主張增強與其他國家往來。在外交上他們要加強與民主陣营合作。

民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴（截圖自賴清德、蕭美琴｜總統競選廣告《在路上》交棒篇。）

代表「台灣民眾黨」的柯文哲、吳欣盈（柯吳配）對台灣的主權沒有具體的看法，只說要加強和中國溝通。他們指出，柯文哲在台北市長任內曾舉辦多次與中國城市的交流。這些城市間的交流沒有涉及國家主權。看起來，柯吳配還沒有國家級的兩岸政策。

請把您神聖的票投給能實質維護台灣主權的民進黨的「賴蕭配」。

北美洲台灣人教授協會 第十一屆會長

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