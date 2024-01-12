自由開講》馬英九打亂侯友宜「侯侯做代誌」？

◎陳慶坤

侯友宜參選2024總統本來就是一個意外，畢竟長期以來國民黨總統參選人台籍人士只能當副手，藉以騙取台灣人的選票。但這位「平庸的邪惡」黨國威權時期最後一位的劊子手，自我感覺良好「食無三把蕹菜，就欲上西天」，不在新北市「侯侯做代誌」，是命運捉弄人！

只是，2024總統大選進入最後倒數階段，日前馬英九接受《德國之聲》專訪時，回應「就兩岸關係而言，你必須相信他（習近平），還批評兩岸關係緊張，是民進黨主張台獨的錯。」這番言論引起各界熱議。為此12日國民黨的選前之夜名單中，藍營大咖幾乎齊聚，唯獨馬未出現在名單中，藍營回應表示，為避免民進黨「利用機會」攻擊，因此未邀請馬出席。

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侯友宜被問及此事回應：「馬英九想法和我有些不同」。侯友宜和馬英九想法有些不同嗎？若是說，以具有本土的侯友宜作招牌騙取台灣人情感，再以深藍號召藍軍歸隊，最後再架空侯友宜的策略，這可能是國民黨當初的如意算盤。

針對前總統馬英九日前接受「德國之聲」專訪，主張相信中共領導人習近平的談話，引發社會議論。侯友宜被問及此事回應：「馬英九想法和我有些不同」。但真的會不同嗎？（報社合成／ 法新社）

因此，侯友宜參選一開始民調低迷毫無起色，去到哪裡都碰到軟釘子被深藍冷落小動作羞辱，國民黨主席朱立倫虎視眈眈「抽樑換柱」的機會，不果，不得不啟用馬英九軍師金溥聰為競選總幹事，代表馬系知識藍介入氣若游絲的侯友宜團隊。接著韓國瑜被列為不分區首位立委；再以戰鬥狼之首的趙少康為副總統候選人，至此深藍歸隊「架空侯友宜」大致底定。這可從趙少康像是總統候選人的姿態可資證明。

然而在選戰倒數22小時的緊要關頭，馬英九《德國之聲》專訪這一席話，可以說是石破天驚，成為本來就不太有希望的總統大位，半路殺出程咬金，為侯趙配帶來希望的破滅。

本來民進黨提名賴清德參選，可以說是驚動紅藍白兩岸三黨，「藍白整合」成為唯一可望拉下民進黨實現政黨輪替的希望；然各懷鬼胎、分贓政治的整合失敗，馬英九一席話，賴清德乘勢喊出2024大選「是信賴台灣與相信習近平的選擇」，喚醒支持者「抗中保台」意識，也為最後衝刺增添動力，真是「天佑台灣」！

（台灣教授協會、北社會員）

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