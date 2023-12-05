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自由開講》趙少康自比趙子龍？！

2023/12/05 11:32

◎張天泰

近日，趙少康自比三國的名將趙子龍，反被民進黨人士和網友們吐槽，認為趙少康是把藍營總統參選人侯友宜當成阿斗笑話！

而趙少康自比趙子龍，實乃貽笑大方，因趙子龍忠貞愛國、具有不畏強敵的膽識，但趙少康過去為了選舉勝選，卻慣用分化台灣族群、引發對立與仇恨，趙子龍不會靠勢投敵，趙少康卻曾公開表示仰慕中共獨裁者習近平，看到趙少康自比趙子龍，根本是反差感極大，荒謬又可笑。

國民黨副總統參選人趙少康。（資料照）

李榘曾評價趙子龍：「謙退深遠， 識機明分。」，對照趙少康近日自我炫耀的無智之舉，趙說：「我20幾歲就買了2、3棟房，我來教年輕人賺進第一桶金！」結果遭到台灣年輕網友反諷：「我比較想知道怎樣用1億買下57億的中廣，這些國民黨人不過都是既得利益者而已！」

劉備曾評：「子龍一身是膽也。」，趙少康所率領的「戰鬥藍」打綠營比凶狠，但遭遇到極權中共就軟掉成為「顫抖藍」，膽識在哪裡？

趙少康自比趙子龍，還不如稱「趙烏龍」更為適合，趙平常只會在政論節目打嘴砲，先能舉起趙子龍的三十斤兵器再來說，目前國民黨侯康配出現，已有趙少康聲量壓過侯友宜的現象，眾人還以為是趙出來選台灣總統，而不是侯，但趙子龍從不喧賓奪主，有為有守，趙少康需謹言慎行，避免失言導致侯民調再度降低，最後讓國民黨失去2024年台灣總統大位！

（政治工作者）

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