自由開講》台灣選舉何時才能走向正面選戰

◎楊豐榮

近期，國民黨開始將選舉預算投放到傳統媒體，公布了一則以俄羅斯娃娃為含義的廣告，內容主要以批判民進黨為主，顯示他們此次選戰仍將採取負面的選戰策略。

在面對選舉時，各政黨常透過口號來形塑給選民的形象。從民進黨的「信賴台灣」、「選對的人，走對的路」、「美德贏台灣，台灣贏得美」等口號來看，多半採取正向訴求，希望透過口號帶給選民希望感，民進黨是有辦法帶領台灣走向更好的路。

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而民眾黨則以「把國家還給你」、「相信美好台灣」、「Keep promise」等口號，在不討論其英文語法是否正確的狀況下，儘量保持正面形象。

相對地，國民黨卻採用「政黨輪替，台灣更好」、「顧好台灣，人民好康」等相對遜色的口號，讓人有種稍嫌老舊、毫無上進之感。

在這次的選舉過程中，筆者發現國民黨和民眾黨更多地以「下架民進黨」作為尋求選民支持的口號，多數皆集中在批判對手的不足之處，而非清楚證明自己適合擔任中華民國總統。

圖為2024台灣總統大選，三政黨總統參選人，左起為民眾黨柯文哲、民進黨賴清德，國民黨侯友宜。（報社合成／資料照）

這種傾向也反映在政策發表上，民進黨總統候選人賴清德以「國家希望工程」為主軸，關注兒少、青年、銀髮族等多族群的權益。其政策帶給人一種人道關懷之感，展示候選人想要照顧全體選民之信念。

而民眾黨總統候選人柯文哲則尚未完整公開其政見，現有政策口號，多數皆以批判執政黨為由帶出，但其卻未在明確的改善措施上有所著墨。

而國民黨總統候選人侯友宜甚至連獨立的競選網站都難以查詢，政策說明多在媒體訪問中提出，整個競選過程，多是操作仇恨，而非透過政策牛肉換取選民支持。

選戰剩不到四十天，目前三組候選人只有一組提出完整政見，其他兩組目前只有口號，但政見仍未清晰。其在選舉場合上，多以負面論述為主，缺乏正面表述來吸引選民支持。而這不僅會讓核心支持者感到失望，也使中間選民對政治更加厭惡。使其認為政治所帶來的印象皆為批判，而非正面鼓勵或領導國家的願景。這可能也更加深台灣選民對政治的冷感，產生另一種負面的刻板印象。

筆者還是期待在剩下三十幾天的選舉過程中，能看到民眾黨與國民黨提出更多正面論述，說服選民為何應支持其政黨和候選人。而非只是單純批判執政黨，卻無法提出更好的政策論述，這並非選民所樂見。

（室內設計師）

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