自由廣場》黃埔舊勢力綁架陸軍官校

◎ 歐瑋群

適逢鳳山陸軍官校校慶前夕，所謂的黃埔校友刻意大擺陣仗發表聲明反對以台灣精神取代黃埔口號，並聲稱軍隊早已國家化，哪來黨國私軍？唯從近年來軍方的意識形態展現，顯非如此。

二○一九年，陸軍官校悍然拒絕改校歌中的「黨旗飛舞」文句，官方新聞稿甚至煞有其事地列出歷史傳承等幾大理由。二○二三年校方除了將已廢除的正步直接換成推槍向右看的解放軍致敬方式，二○二四年甚至當行政院長要求籌設軍中轉型正義教育外部專家諮詢小組，國防部長在國會殿堂悍然以蔣銅像乃營區財產，為何要改變？

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試問營區的財產難道不是中華民國的財產？陸軍官校難道不是中華民國的軍校？國防部、陸軍官校難道是獨立於中華民國之外的機關？還是畫地為限的中共租界？不知情者還以為這些言論出自北洋軍閥哩。更何況台灣的陸軍官校，自孫立人在鳳山以台灣防衛司令部改設以來，校名從來沒有黃埔二字。

凡此種種，都完全展現了這群「所謂黃埔人」，「假歷史傳承之名，悍拒國家政策」，甚至長期政治操作軍校黨國意識形態，無怪聽到人民要以鳳山台灣精神取代黨國黃埔口號，居然跳腳。

七十年來黨國所謂的黃埔精神，無非將東征、北伐、抗日、剿共連結成所謂蔣介石精神，但若真要以歷史緣由捍衛蔣校長的精神，這群黃埔校友「更應謹遵蔣校長的反共抗俄教誨」，「捍衛自由民主陣營」，而非爭相回歸中共神州。看看此次聲明連署名單，有多少顆星星臉不紅氣不喘地吹噓歷史精神，肉體卻很誠實地安坐在共匪的人民大會堂跟唱義勇軍進行曲，接受台上五星紅旗的招魂。更弔詭的是，通篇所謂捍衛黃埔的聲明，卻「隻字不敢提到蔣校長的反共抗俄、捍衛自由民主精神」。

台澎金馬的國民是生命共同體，七十年來風雨同舟，走過一江山戰役、古寧頭戰役、八二三炮戰、台海歷次危機，無人否認國軍貢獻，也期待國軍仍繼續捍衛西太平洋民主自由的燈塔。但也希望這群鳳山官校畢業的將領，若真要論歷史緣由，想想鳳山母校附近的「王生明路」，不求你們以身殉國，但求無愧於天地。

（作者是民間企業法務專員）

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