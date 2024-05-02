新聞線上》請朱立倫理性面對藐視國會罪

國民黨主席朱立倫應理性面對擴權惡法對國家和法制的傷害。（資料照）

記者陳杉榮

國民黨在立法院惡搞民進黨政府，遲早惡整到自己！歐洲商會最近刊登政情報告，提醒在台外商密切注意國民黨立委所提「藐視國會罪」的修法，立法院若通過本罪，企業領袖不論本意為何，如果觸怒立委，都有面臨刑責的風險。這份報告是個警訊，國民黨立委違憲擴權的提案，不僅涉及政治惡鬥，已然殃及國家經濟發展，請國民黨主席朱立倫理性面對。

國民黨團總召傅崐萁一上任即狂妄的放話，要「讓民進黨找不到人當部長」，並提出「藐視國會罪」的修正草案，要狠狠的制裁行政官員，藐視國會可處三年有期徒刑。至於「犯罪構成要件」，則是定義不明，包含「反質詢」等模糊的法律概念，對憲法和法律稍有研究者，均對此一藐視國會罪感到莫名所以，但部分以酸民和名嘴自居的國民黨立委，則一再揚言推動，完全藐視憲政秩序，以及權力分立與監督制衡的原理原則。

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國民黨一直說，美國有「藐視國會罪」，為什麼台灣不行？美國是總統制國家，處罰藐視國會有一套嚴謹的程序與規定，經過司法部和「大陪審團」制衡的民主機制。台灣是中華民國五權分立憲政體制，立法院是民意機關，有審查預算和法案之權。監察院專司糾舉和彈劾，有調查權。國民黨立委力爭的調查權，民進黨立委過去也爭取過，但受限於五權分立的憲政制度，調查權就是在監察院手上，國民黨要把調查權搶過來，就應提案修憲，而不是靠人數多硬幹。

國民黨立委要取得調查權和聽證權，訂定「藐視國會罪」，不提案修憲，卻在刑法、立法院職權行使法上疊床架屋，亂蓋違章建築，不是正途。這些提案不僅針對行政官僚，還明定立法院經院會或委員會決議，得要求有關機關、法人、人民團體或個人就特定議案涉及事項提供資料。如果不從則會被移送法辦。這也是歐洲商會報告提到的，如果企業拒絕與立法院合作調查，觸怒立委，都有面臨刑責的風險。

許多荒謬擴權的「藐視國會罪」是朱立倫提名的不分區立委所提，早已逾越國會改革的界線，嚴重影響國際視聽，有國民黨立委辯稱歐洲商會引用交大教授林志潔的文章，說這是民進黨自己製造出來的。但林志潔是知名法學教授，歐洲商會引用必有所本，再次呼籲，請朱立倫理性面對擴權惡法對國家和法制的傷害。「藐視國會罪」的鬧劇可以下台了！

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