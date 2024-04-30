社論》對照布林肯中國行與台灣藍委「上京團」

美國國務卿布林肯上週的三天中國行，各方矚目。美中關係自去年初中國間諜氣球事件之後，陷入幾十年來最低點，拜登與習近平十一月舊金山APEC會談之後，雖略趨和緩，對抗之勢未改。布林肯此行，此一形勢不變，從主要國際媒體報導，提綱挈領，可看出基本事實。《紐約時報》稱，「小進展難掩大分歧」。《美國之音》引述分析，指布林肯未有任何突破，只是讓美中關係從「急劇下滑」走向「穩定惡化」。BBC報導習近平、布林肯會晤「清晰地溝通分歧」，重點指向烏俄戰爭「中國不作為，美國將出手」。

事實上，布林肯對自己的中國行並未抱持過多期待。他一開始就強調，此行旨在「負責任地處理我們之間的分歧，以避免任何誤解、誤會和誤判」。從而，這只是雙方為保持溝通所做的最新努力，在基本戰略上，對改變對方立場不存希望，只求避免彼此陷入進一步衝突。

請繼續往下閱讀...

有如各方所見，美中兩國在南海、台海、科技管制、經貿爭執、烏俄戰爭等立場，歧見未解反增。中國雖宣稱布林肯此行雙方達成五點共識，重申加強溝通、努力穩定關係，具體的僅人工智慧對話會議、旅遊高層對話等交流。其間，BBC記者旁觀，整個行程既沒有鋪紅地毯，也沒有什麼熱烈歡迎儀式，布林肯在雙方會談開始時，基本上都在努力保持禮貌，但強硬的表情，嚴厲多於微笑。

相形之下，布林肯所關切的，是中國企圖介入年底美國大選、在烏俄戰爭協助俄國、中國電動車及太陽能板過剩傾銷等問題；外界所注目的TikTok爭議，雙邊會談並未提及。具體言之，美國在遏阻毒品芬太尼等若干議題希望中國合作，但其他領域仍強勢以對。

誠然，習近平說了「希望美方也能積極看待中國的發展」場面話；外長王毅坦白以道，指美國對中國的經貿打壓，「不是公平競爭，而是遏制圍堵，不是去風險，而是製造風險」。在朝野及民間對中國反感日增的基本形勢中，美國正透過多邊安全合作向中國的領土主張攤牌，並於科技、經貿加緊施壓勢必持續。因而，雙方雖維持溝通對話，可合作的領域縮小，對抗風險增加。

所有這些，有如美國官員一針見血地指出，「破壞和平發展的是中國，從來不是我們」。其關鍵變化，曾任職柯林頓政府的謝淑麗（Susan Shirk）指出，習近平已陷入獨裁者陷阱；其前年所著《過度擴張─中國如何偏離和平崛起》，例如企圖取代美國成為高科技超級大國，更一語中的道出箇中癥結。然而，當前正受泡沫破滅、通貨緊縮、經濟欲振乏力、失業嚴重所困的中國，只能採取和緩的對美態度。儘管如此，康乃爾大學教授卡爾森（Allen Carlson）仍形容現今美中關係，「就像一鍋快燒開的水，只需再提高一、兩度，就會沸騰起來」。

美中關係如今惡化，其咎在習近平野心崛起。同樣地，台海情勢緊張，主要也是中國不變的侵略野心。習近平之前的中國領導人，以和戰兩手策略對付台灣，習近平改弦更張，咄咄進逼，加緊侵擾脅迫。過去八年，中國毫無面對台灣民選政府的自信，斷絕官方互動管道，祭出經貿觀光禁令，進行認知及灰色地帶作戰，軍機軍艦、演習不斷，引起國際社會嚴重關切。今年台灣大選之後，尤圖利用政治新局面，拉攏在台灣的同路人，壓制繼續執政的民進黨政府。本月初邀馬英九前去北京演出「馬習二會」，與美、日、菲三國領袖華府高峰會同時；這次於布林肯中國行之後，傅崐萁等中國國民黨立委集體往訪，時間安排也非巧合。五二○前後，各種動作及花招必將接踵而至。

傅崐萁等人打著「和平破冰之旅」旗號，成員涵括立院七個委員會，包括剛參與外交國防委員會「潛艦國造」秘密會議的黃仁。無視各方爭議而組成的「上京團」，拜見統戰最高負責人王滬寧之後，中國旋宣布台灣文旦進口解禁、開放福建居民往馬祖旅遊、有條件恢復福建居民團體台灣行，還有福建十三條「惠台」措施。傅崐萁即以台海兩岸「迎來春暖花開」自我誇示，同路人幫腔助陣。

這就凸顯了面對中國併吞野心，台灣當前最大的危機，是錯亂了敵我關係。馬英九、傅崐萁絕非形象牌，「上京團」成員也不乏爭議之徒，平日於立院張牙舞爪，對中國卻恭順卑屈，在台灣人氣不佳，具體反映於最新民調。因而，中國以蠅頭小利回應，連日軍機艦卻進逼日甚，使出兩手策略，這幫人沾沾自喜，在台灣人民看來其實醜陋不堪。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法