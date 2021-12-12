自由開講》台灣若不是自由民主國家，尼加拉瓜就不會選擇與北京建交

邱志偉

馬英九前總統日前投書指稱，蔡總統自2016年上任以來，已讓台灣逐步走向不自由民主。然而馬英九所指控的罪狀，不但荒謬，更扯不上所謂不自由民主。馬英九認為，固然空有選舉，但只要修改制度即符合「不自由的民主」或「民選的專制」。事實上，真符合馬英九定義的，就是剛出版民主白皮書、宣稱有選舉的中國。若我國政治體系已朝向這樣發展，那尼加拉瓜自然不必與北京建交，因為也只有北京才會祝賀違反正當程序的選舉。

我們可以試想，假若台灣已成為不自由民主國家，以下事情會不會發生？

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1、不自由民主國家 馬英九官司不會都無罪

馬英九先生，自2016年卸任總統職務之後，目前已遭北檢起訴包含洩密、違反證券交易法、刑法背信等罪。在馬王政爭當中，涉犯洩密罪嫌，自2017年審理以來，均獲無罪並定讞。在違反常規交易，黨產三中案（中視、中影、中廣）官司，2021年10月27日台北地方法院一審宣判無罪。

若台灣已成為不自由民主國家，馬英九作為卸任在野黨政治人物，有可能官司無罪，甚至獲定讞？還是會遭到不當審訊、羈押、沒收財產等手段呢？相反的，馬英九不但被合理偵訊，也從未遭到不當限制人身自由，官司至今均獲無罪。上述案例均可證，至少在蔡總統上任以來，台灣是司法獨立，正規的憲政民主國家。

馬英九前總統（中）日前投書指稱，蔡總統自2016年上任以來，已讓台灣逐步走向不自由民主。然而馬英九所指控的罪狀，不但荒謬，更扯不上所謂不自由民主。（資料照）

2、不自由民主國家 國民黨公投不會成案

國民黨在2018、2021年兩次公投中，提出包含：反火力發電、反深澳電廠、反日本福島等五縣食品、反萊豬、公投綁大選等，大量的公投提案。執政黨政府從未以政治眼光駁回公投提案，也從未剝奪公民可以行使憲法賦予的權利。

相較之下，國民黨在過去很長一段時間，都不支持人民公投，更以台灣公投法僅為鳥籠公投為喜，這些窠臼都是到民進黨二次執政才打破，國民黨也同享公投提案權利，蔡政府從未有差別待遇和異樣眼光。這些都是要在憲政民主國家才能做到。

3、不自由民主國家 朱立倫不能錄影參加海峽論壇

由於海峽論壇是中國政府刻意搭建的統戰平台，陸委會多次呼籲台灣人不要參與這樣的活動。但政府也未以強制手段，禁止人民與會。所以國民黨主席朱立倫，可以在尼加拉瓜斷交之際，依然讓中國播出，朱立倫所預錄的慶賀海峽論壇影片。

若是在國民黨過去戒嚴時期，台灣人民喪失言論自由，更不可能參加與共產黨一搭一唱的統戰活動。正是因為蔡政府堅持民主憲政，尊重人民言論自由，朱主席才可參與這樣有損我國格的活動。但我也還是呼籲政府，言論自由並非無限上綱，若有損我國利益或尊嚴的言行，都應該加以規範並禁止。

國民黨主席朱立倫，可以在尼加拉瓜斷交之際，依然讓中國播出，朱立倫所預錄的慶賀海峽論壇影片。（資料照）

馬前總統宣稱台灣已走向不自由民主，但相較之下，馬英九在參與國民黨海外活動年代，曾投書國際媒體抨擊美麗島事件參與者及台獨支持者，都是暴力分子。當年馬英九所捍衛、辯護的蔣氏政權，在台灣實施全球史上最長軍事戒嚴統治的國民黨政府，才是將台灣形塑成不自由民主國家。

戒嚴時期，徒有國大與國會選舉，但從未全面改選，總統也只能由一黨、一姓擔任。更不用說沒有電視台、報社可以自由成立。馬英九當年捍衛過這樣的政權，如今回頭指控美國所認證的民主國家台灣，是不自由民主，實在是歷史最大的謬劇！

（立法委員）

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