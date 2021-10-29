自由開講》台灣人的幸福 中共無權說三道四

陳啟濃

中央疫情指揮中心副指揮官陳宗彥，不久前因反問記者「大陸是哪個國家？」，惹來中共國台辦發言人馬曉光於記者會中謾罵陳宗彥是「背祖叛宗」的人，只為求得一官半職。馬曉光這樣的發言，恐怕是在挑釁所有台灣人，搞政治卻不懂世界國家發展的趨勢。這樣的挑動極端的民族情感，恐怕只能騙取中國無知的人民，卻為台灣甚至全世界民主國家所唾棄。

中央疫情指揮中心副指揮官陳宗彥（右），不久前因反問記者「大陸是哪個國家？」，惹來中共國台辦發言人馬曉光（左）於記者會中謾罵陳宗彥是「背祖叛宗」的人，只為求得一官半職。（報社合成／資料照／美聯社）

中共治國無能，只會講漂亮的口號，只會靠鎮壓來壓制人民的意見，更只會用「反貪」的名義來剷除異己，騙取人民的支持。自己的國家治理不好，還常常管到台灣來。說穿了以台灣當箭靶，只是為了編織更大的謊言，用來凝聚中國人民單純的愛國心。而這樣的愛國，中共只會逞流氓說大話，製造中國人對台灣更大的對立，彷彿台灣人不知深明大義，不想投入「祖國」的懷抱。

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蔡英文的四個堅持，是把台灣從國共內戰的困局中，給清楚劃分出來，不讓台灣繼續和中共糾纏不清。而中共國台辦卻老是扮演統一的傳聲筒，高舉極端民族大旗，破壞世界民主國家的生存法則，用偏頗的血緣主義想要來收買台灣的人心，這是十足的極權國家的做法。就像當初納粹迫害猶太人，就是用民族的名義，挑起專制的血腥暴力，壓迫猶太人，以及殘害歐洲許多國家的人民。

美國的偉大不只在於武器的先進，更重要的是民族的大熔爐，包容接納世界各種族的人民，發展各自的天賦能力，成就了國家的繁榮富強。許多台灣人的祖先來自中國，不代表我們都願意接納中共政權的統治。中共高幹的子女，許多都自願成為美國人，不願意再回到極權的中國，過著沒有自由的生活。

這句「背祖叛宗」的說法，如果連中共自己都無法約束子女，除了更加顯示出人民喜歡自由民主的生活方式外，台灣人在自己的國家的幸福，又豈是中共有權說三道四的。

（教育人員）

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