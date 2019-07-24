自由開講》私菸讓國民黨突襲短打成功，但只到了一壘！

◎于止

華航私菸議題持續延燒，關注度甚至超過香港民眾被白衣人毆打的事件。國民黨人見獵心喜，第一時間就在臉書上發文指責「國安單位走後門」，側翼網軍也同時出擊。然而，雖然國安局人員夾帶私菸是既定事實，但整個事件的爭議點應該在於：這個陋習是什麼時候開始的？整件事情真的只有蔡英文要承擔嗎？

我不這麼認為。國民黨將國安陋習和蔡英文畫上等號，根本是「亂套因果」的謬誤，這是國民黨人在批評時常犯下的邏輯錯誤：如果兩件事情同時發生，並不代表之間一定有因果關係，更有可能是源自於其他深層的原因。因此，我們要問的問題是：源頭是誰？

國民黨將國安陋習和蔡英文畫上等號，根本是「亂套因果」的謬誤，這是國民黨人在批評時常犯下的邏輯錯誤。（資料照）

依據大量可信的報導指出，國安系統夾帶私菸是馬英九時代就開始的陋習，絕非蔡英文任內才開始，夾帶私菸和蔡英文的執政成績一點關係也沒有，更和國民黨人整天掛在嘴邊所謂「民進黨的貪慾」、「蔡英文的綠色恐怖」天差地遠。

（報社記者製表）

目前來看，事情的爭議很明顯，如果這個陋習至少有八年之久，那麼就別希望短短三年可以改變前朝留下的積弊。相反地，如果常年都有國安局「學弟幫學長帶菸」的習俗，那為什麼特別在選舉年操作這個議題？是為了要達到什麼政治效果？

更可笑的是，吳敦義主席受訪時還表示：「過去從沒發生這麼無恥的事。」馬上被媒體打臉，原來這個習俗是國民黨執政時開始的。看來，馬政府的官員一定沒幫吳主席帶到香菸，不然吳主席怎麼可能那麼健忘？

看來，馬政府的官員一定沒幫吳主席帶到香菸，不然吳主席怎麼可能那麼健忘？圖為前總統馬英九（右）與國民黨主席吳敦義（左）（資料照）

撇開政治的口水不談。蔡英文總統已在第一時間做出了回應，檢調單位也迅速展開了調查行動，我們很快就能把事件攤在陽光下檢視。這個議題確實讓國民黨突襲短打成功，但可惜只站到了一壘。

（學生，高雄市民）

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