自由開講》朱立倫你搞錯了，應該是「沒有台灣，那有今日的國民黨」！

朱立倫你搞錯了，應該是「沒有台灣，那有今日的國民黨」，「沒有國民黨，台灣會那麼混亂嗎？」！（報社合成／網路照片）

林正二

朱立倫日前表示「沒有1949的國民黨，就沒有今日的台灣」，並質疑「今天國民黨是真正保衛台灣、建設台灣；民進黨是消耗台灣、製造對抗、製造混亂」。

朱立倫本末倒置、斷章取義，應該是「沒有台灣，那有今日的國民黨」，「沒有國民黨，台灣會那麼混亂嗎？」

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闡述如下：

一、大陸淪陷前，人民生活極為貧困，國民黨政府的孔宋家族卻不斷A美國援助的金錢與物質，加上甚多人通敵，美國最後只好放棄蔣政府，大陸因而淪陷，跟現在貪腐的阿富汗及當時的越南政府一模一樣。當時要不是有台灣人民收容國民黨及逃難的大陸軍民，國民黨怎會有今天？早就掉到大海，或被中共鬥爭掉了！

二、八二三砲戰爆發時，除了外省老兵外，要不是有很多台灣人國軍犧牲性命，擊退共軍的侵略，成功保衛台灣，國民黨還可存在於今天嗎？

八二三砲戰發生時，金門的駐軍約有92,000人，但台灣充員兵就將近40,000人，另外還有從韓戰後接收的10,000多名士兵；也就是說，八二三戰役中，為數最多的就是台灣充員兵。八二三戰役戰友總會副理事長葉寬回憶說，充員兵在戰前建設軍事工地，砲戰發生時根本毫無心理準備，被炸得十分慘裂，但依然冒著生命危險搶灘運補，不少人戰死沙灘上。

在八二三砲火下的搶灘運補、搶修陣地與通訊線路等隨時會喪命的危險任務，多數是由台灣充員兵執行。但這段歷史詮釋權，如今卻掌握在躲進碉堡內的國民黨將軍以及國民黨手上，歪曲史實莫此為甚！朱立倫請不要以斷章取義手法，扭曲歷史！

三、國民黨人及來台的外省軍公教人員，無論是政黨特權、公職就業或是住宅配給，都享盡各種台灣人民所無的優惠待遇，在台灣生活得很好。要不是全體台灣人民努力工作，國民黨黨政高層，可以享受那麼好的權貴生活嗎？

四、國民黨政府所推動的十大建設、新竹科學園區等，要不是有那麼多優秀的本省籍土木與電機工程師，廣大的勞工努力工作，以及台商提著007手提箱到世界各地擴展生意，國民黨怎可能完成這些建設，並推動台灣經濟發展？沒有台灣人民努力工作，國民黨政權可以一直延續嗎？

五、國民黨蔣政府因堅持「一中」、「漢賊不兩立」原則，失掉聯合國會籍，外交節節敗退，在大部份國家與中國建交、承認中國代表「一中」的情形下，台灣已變成「中國的一部份」，以致今天台灣有國家之實，卻無國家之名，連東京奧運都要使用不倫不類的「中華台北」，國家不成國家！請問朱，是誰讓「中華民國」消失？

更可惡的是，這幾十年，中國經濟發達崛起後，不少原先懷有「中華民族主義」情結的國民黨人，卻轉變為「中國民族主義」情結，從反共變為親共，漠視中共專制的本質並沒改變的事實，在中共不時以軍機騷擾台灣時，國民黨不僅不譴責中共，反責怪全力護衛中華民國台灣主權的小英總統與民進黨。

國民黨政客當年在兩蔣掌權時，還奉行反共政策，但失掉政權後，為了聯共制綠、奪回政權，不惜接受會走向統一的九二「一中」共識，最後會讓「中華民國」被中華人民共和國併吞掉，失去國人所珍惜的自由民主生活。請問朱，是那個政黨國家認同錯亂，無法護衛中華民國主權，搞得政治混亂、社會對立？朱跟習見面時，為何不敢提「中華民國」？

六、更讓人匪夷所思的是，當全世界都稱讚民進黨政府帶領國人兩度防疫成功，是全球防疫楷模時，國民黨卻抹黑控告蔡政府包庇國產疫苗，導致政局不安、政治混亂！全世界有那個國家的在野黨會拼命污衊自己國家的疫苗？加油打氣都來不及了。但國民黨為了奪權，不惜扭曲事實，不顧人民亟需更多疫苗防疫，竟以不實資訊煽動人民對政府不的信任，造成社會對立與政治的混亂。沒有國民黨，台灣會那麼混亂嗎？

（退休駐美外交人員）

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