自由開講》馬英九的投書完全違背事實

林瀚城

在美國舉行「全球民主峰會」之際，因中國沒被邀請出席峰會，感到極大侮辱，戰狼外交再度出動，除了國務院發表《中國的民主》白皮書，指出「實現民主有多種方式，不可能千篇一律」，自我解嘲之外。中國駐美大使秦剛與俄羅斯駐美大使安納托尼．安托諾夫一同譴責了拜登的峰會代表了虛偽和霸權。香港中聯辦及外交部駐港特派員公署力斥「峰會」係製造世界分裂的「政治鬧劇」，指稱榮獲拜登總統邀請與會的民主鬥士羅冠聰是「抺黑香港、詆毀國家的跳樑小丑」。無獨有偶，馬英九昨日投書媒體批判台灣是「不自由的民主」。細觀馬英九的投書中所列舉的蔡英文總統破壞民主價值的九件事，牽強附會，完全為反對而編織。

無獨有偶，馬英九昨日投書媒體批判台灣是「不自由的民主」。細觀馬英九的投書中所列舉的蔡英文總統破壞民主價值的九件事，牽強附會，完全為反對而編織。（資料照）

近年新疆維吾爾族滅絕、香港實施國安法，中國嚴重泯滅人權、破壞民主體制的暴行歷歷在目，備受國際批判，外交部副部長樂玉成還自誇「中國是當之無愧的民主國家」。樂玉成的發言遭到國際社會嗤之以鼻。反之，近年來台灣的民主進步、言論自由大幅躍進，已是國際楷模，不但深受西方民主國家的推薦，更受獨裁統治國家或地區人民所青徠。歷經民主前輩的犧牲與奮鬥，台灣的進步有目共睹，馬英九的投書顯然指鹿為馬，與事實背道而馳，尤其是在中國發表《中國的民主》白皮書之後投書批判，是附和中國？阿諛奉承，表演給中國老大哥看？在國際社會強勢聲援台灣的聲浪下，能受邀參與「民主峰會」已證明台灣的民主自由已受國際社會肯定，馬英九及國民黨群眾整日吹毛求疵、製造事端、唱衰台灣，唯恐台灣不亂的作為應即懸崖勒馬，切勿再傷害台灣。

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（商）

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