自由開講》盧縣一人在中國？戳破中共詭計！

◎陳啟濃

立法院重大議案表決，國民黨籍立委盧縣一雖然人在中國，卻出現他參加表決的票數，顯然有人「代勞」。縱使錯不在他，選民也該提出抗議，重大議事表決，人竟然在中國。尤其是他原住民立委的身分，一天到晚往中國跑？不僅不務正業，更是心甘情願成為中共統戰台灣的民族主義樣板？

立法院會（12）日上演年改復議案表決大戰，國民黨立委盧縣一（右）缺席，卻在討論事項第一案投票時參與表決，掀起「代投」爭議。（資料照）

照歷史傳統與土地主權，台灣的原住民最應該對中共的所謂「統一台灣」提出嚴正抗議，而且也是最有資格，宣示自己的族群一直以來都沒有受到來自中國外族政治主權上的佔有。

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清帝國派施琅佔領台灣，雖然西部有設官署，管轄範圍也有限。至於其餘廣大的原住民山林部落，清政府更是主動宣示，這些是他們無權且無力治理得到的地區。所以即使清帝國統治臺灣一百多年期間，台灣原住民部落都是處於自治的政治體制。也就是說擁有土地權，政治上的部落治理，以及擁有自己的防衛武力。

盧縣一跟其他國民黨甚至親國民黨的原住民籍民意代表都自我背棄祖先的光榮傳統，不知守護先祖擁有土地與政治的權利，反倒主動一窩蜂趕赴中國，跟全世界最專制的政權俯首稱臣。中共統戰台灣，打的主意就是要優先赤化台灣原住民，首要之務要從政治人物著手。

所以原住民是最有資格談捍衛台灣主權，最有資格捍衛台灣主權的原住民都棄守了，都搶在前頭認中國為祖國，口口聲聲同胞情感民族大義。最早在台灣生活的原住民都接受統一了，其他的台灣人還有什麼條件要捍衛台灣呢？我們就會中了中共的統戰詭計。

（作者為阿美族女婿）

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