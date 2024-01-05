社論》誰在掩飾中國干預選舉

這次總統大選，中國介選為朝野爭辯議題。上週六總統候選人電視辯論會，民進黨總統候選人賴清德問國民黨總統候選人侯友宜，為何中國介選「支持的目標統統都是你」。民眾黨總統候選人柯文哲也說，為何中共的假民調都是挺侯。北京要扶持哪個政治代理人，所有干預指向均明顯，侯友宜對此僅原則性回應說「反對境外勢力介入台灣選舉」，卻不明講是哪一方的境外勢力，藉此掩飾真正想法，侯另反控里長去中國旅遊回來就被法辦，希望司法不要成為政治的工具。不談中國問題，反而砲口對內，這讓外界疑惑，國共在這場選戰裡，是否存在不能說的「默契」，而只能轉移焦點，含糊以對。

這裡面的「境外勢力」，可以泛指所有國家，部分藍營人士甚至認為包含美國在內，把美方挺台與選舉連結，加以扭曲。例如馬英九指控美國國會議員介選，要美國政府嚴正表態。按照這些人邏輯，美國人若未助台，就說棄台，若積極挺台，則是介選、引起台海緊張。國民黨副總統候選人趙少康指時任美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，「隨後老共飛機天天飛越中線」，即為這類說法。種種「疑美論」看似自相矛盾，其實都與北京論調類似，目的在排除美國對台海的影響力。縱然美國政府申明不會對台灣大選選邊站，會與任何台灣選民選出的領導人合作，這些人仍繼續打擊台美關係。事實上，三位總統候選人去年都有美國行，美方維持既定規格，公平接待。反觀中國的顢頇干預，對台介選鋪天蓋地，選前國民黨副主席還到中國，更引起爭議。美中對台灣選舉態度南轅北轍，侯友宜只願講「境外勢力」四字，難道果真瓜田李下，不能把話說破。

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台海情勢不穩定，在野陣營將矛頭指向民進黨政府，兵凶戰危、地表最危險的地方，都是蔡政府的錯，賴清德若接續執政，只會更嚴重。這同樣少了對中國政府的追究，對於武統恫嚇的中共政權，則姑息養奸。政府加強自我防衛，則扭曲為準備戰爭、破壞和平。趙少康還說中國軍費是我們的十七倍，一副我們做任何因應皆屬枉然。台海問題根源在中國，一如其在東海與南海地區的興風作浪。民進黨副總統候選人蕭美琴即說，菲律賓沒民進黨，但一樣在南海與中國有摩擦；日本的軍事預算將增加，並不是因為民進黨，而是因為中共對外擴張的野心。地緣最大風險是中國，在野陣營刻意視而不見，如同淡化中共介選，都是招引中國勢力入台，走回一中老路，在野聲稱「親美和中」路線，更像是為「親中遠美」進行鋪排，這也是國際對台灣大選，最主要聚焦所在。

更扯的是，「戰鬥藍」代表人物趙少康說應與中國維持「藕斷絲連」的關係，經由這「一點絲連」，就不會給中共打台灣的藉口。這般一廂情願，其實正反映在說法本身的自我矛盾。首先，中共是否謀台，講求是有無實力，如果實力夠強了，且無其他國家馳援助台，武統機率就提高，至於師出之名，就連趙本人也知道只是一個「藉口」，顯非重點。因此，所謂「一點絲連」以避戰，完全是自欺欺人。再看中共如何對待境內香港、西藏、新疆等地的民眾，這些地方豈止絲連而已，甚至也未曾藕斷，但中共仍長驅直入，壓制並沒收最起碼的人權與自治權利。「戰鬥藍」內鬥戰力盛，遇到對岸鬥志全無，形同欺善怕惡。中共最擅於游擊戰，近百年的鬥爭經驗，總結就是「敵進我退，敵駐我擾，敵疲我打，敵退我追」十六字，冷酷現實，我們不必有任何幻想。

中國為了併吞台灣，分化亂台最省力，扶植一派打另一派，介選就是如此。過去台灣大選，中國會公然叫囂，加大文攻武嚇力道，多半都以失敗告終。甚至可以這麼說，中國愈想挺誰，誰就愈受鄙視。為避免成為選戰話題，中方這次轉趨隱蔽低調，但在我們司法部門的積極偵辦，諸多以交流為掩護之名的介選伎倆，陸續遭到揭露。而且，這些查獲的介選案件，均指向特定陣營的候選人。或許避之唯恐不及，或許見笑轉生氣，又或者貪圖選舉利益，藍營反控是執政黨在政治介選。其實，若要自清，侯友宜或國民黨不必拐彎抹角，大可直接痛批中國介選，干預我們的民主過程，一切都是北京自作多情。只是，要有這般大演出，端看國共之間有無「默契」了。

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