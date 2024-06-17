自由廣場》（胡，怎麼說）倒閣就是照妖鏡！

◎ 胡文輝

倒閣，就是一面照妖鏡！照妖鏡若出，那些人魔人樣、出口成謊、立法自肥濫擴權、動輒嗆閣揆下台、卻懼怕倒閣的小孬孬立委，就無所遁形，原形畢露，妖形妖狀、醜態百出！

倒閣，就是他們的最怕！因倒閣，立院會被總統解散，必須重選。別看那幾個藍白委，變鬼變怪，對閣揆自居上對下、自封最大，好像神的很，其實，他們最怕民意，尤其此時此刻！因他們二月上台至今，連續四個多月惡形惡狀毀憲亂台，卻完全不負責，只敢躲在任期保護傘背後當小孬孬，不敢面對最新民意。

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倒閣、解散、重選憲政機制若啟動，立委須在六十日內選舉，現任一一三個立委都要面對黨意、民意雙重檢驗，言辭粗暴挑動仇恨的濫嗆立委，黨內提名就將面臨考驗，以徐巧芯為例，此時若重選，前立委費鴻泰如捲土重來，比照徐巧芯對付他的手段、現任不能保障提名，費、徐再拚初選，勝負將易人。

又如傅崐萁，去中國向中共四號頭目王滬寧表忠交心輸誠，回台充當中共的槍、開嗆賴總統挑釁，以為「傅家王朝」可穩坐釣魚台？「山寨版花蓮王」可「世襲罔替」？但除非台灣人都被洗腦退化成石器時代腦袋，他的如意算盤不會一直得逞。此時重選立委，他多行不義，藍白挫跌，傅家王朝將崩解，不可能再挾藍白（昌）呼風喚雨。

如黃國昌，當白黨團總召至今，把白八立委搞成臭名昭彰的「傅隨組織」，若立委重選，白黨「一選全滅」機率正迅速增加。上回白黨魁柯文哲一手交辦、空降提名他為穩當選的不分區立委，此時若重選立委，柯文哲還會提名他嗎？可能性恐接近零！最可能要他改選新北選區立委，成全他瘋想新北市長夢，順便趕出核心，以免變生肘腋。

「馬克宏能、賴清德不能」，法國總統馬克宏日前宣布解散國會，六月底、七月初重選，英國也提前解散國會改選。解散、重選，民主國家司空見慣，目前台灣的立院最需要解散重選，但是，台灣的憲政制度，立院倒閣、總統才能解散立院，即使民意迫切希望解散重選，但總統沒有主動解散權。

目前立院藍白六十二席、綠五十一席，藍白居多數且充斥徐巧芯、黃國昌、傅崐萁、翁曉玲等等，心態充塞「暗黑三元素（馬基維利主義、自戀狂、權力慾膨脹致心理變態）」的類型，他們絕不敢倒閣、更會用極惡手段阻止倒閣，因倒閣這面照妖鏡若現神光，「反常為妖」的群妖就現形死光光！

（作者為資深媒體人）

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