黃澎孝練「孝」話》川普中槍，拜登倒地⋯⋯槍擊案對美國大選的影響

在現場直播鏡頭下，滿臉是血的川普，仍不忘在美國國旗下振臂高呼fight ，戲劇張力十足地凸顯出川普臨危不亂的英雄形象，這對於11月5日的總統大選，顯然可以加分不少。

◎黃澎孝

川普7月13日在賓州巴特勒市舉行的競選集會上突遭槍擊，震驚了美國和全世界。

川普遇襲，在現場直播鏡頭下，滿臉是血的川普，仍不忘在美國國旗下振臂高呼fight ，戲劇張力十足地凸顯出川普臨危不亂的英雄形象。（美聯社）

尤其，在現場直播鏡頭下，滿臉是血的川普，仍不忘在美國國旗下振臂高呼fight ，戲劇張力十足地凸顯出川普臨危不亂的英雄形象，這對於11月5日的總統大選，顯然可以加分不少。

請繼續往下閱讀...

另一方面，川普的對手拜登，則尷尬的在社交媒體X上發文說：「我已經瞭解了川普在賓州集會上的槍擊事件。聽到他平安無事，一切都好，我很感激。並為他和他的家人以及所有參加集會的人祈禱。」

我們等待進一步的消息。吉爾和我很感激特勤局把他救了出来。這種暴力在美國没有容身之地。我們必須團結一致譴責它。

緊接著，拜登競選團隊識相的宣佈：暫停拜登接下來的競選活動，並將盡快撤下所有的電視競選廣告。顯然已意識到，對於大選而言，這起槍擊案中槍的雖然是川普，但是，倒地的卻可能是拜登！！

眾所周知，美國總統的選舉是採「總統選舉人團」的特殊模式。美國共設有538個選舉人團席次，總統候選人如獲「選舉人票」過半（即270張）就可當選總統。

按照過去歷次總統選舉的投票傾向，美國以「紅州」與「藍州」來區分各州。 其中，長期傾向支持共和黨的州稱爲「紅州」。長期傾向支持該黨的州份則爲「藍州」。但是，有些投票傾向不固定的州，則被稱為「搖擺州」（Swing State）

就以2024年大選而言，目前估計的搖擺州有七個，，總計選舉人票高達93票。各搖擺州選舉人票如下：

亞利桑那Arizona11票

喬治亞Georgia 16票

密西根州Michigan15票

內華達Nevada，6票

北卡羅來納North 16票

威斯康辛Wisconsin10票

賓夕法尼亞Pennsylvania19票

其中擁有19張選舉人票的賓州，顯然是搖擺州中最關鍵的一州。

事實上，2016年以前，賓州向來被視為是民主黨的鐵票倉，但是，2016大選川普卻在賓州以不到1個百分點差距，擊敗民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）。

但是，2020年民主黨總統候選人拜登卻以49.6%得票率勝過川普的49.1%，拿下了該州20張選舉人票（2024該州減少一張選舉人票）。並累計獲得各州273張選舉人票，跨過了270張的當選門檻，讓川普飲恨交出總統大位。

拜登自辯論中出現所謂「災難性」表現後，已有越來越多的聲浪公開呼籲拜登急流勇退，讓賢給比較年輕的黨內菁英。（法新社）

基於2020年的前車之鑑，川普這次競選活動當然以爭取搖擺州為重點，至於選舉人票最多的賓州，尤其是重中之重。不料就在這個關鍵的賓州，川普竟遭到了令人意想不到的槍擊事件，一般認為這將更有助於川普在賓州的選情。

相對而言，拜登自上個月27日在與川普的辯論中出現所謂「災難性」表現後，已有越來越多的主流媒體，以及19位共和黨國會議員公開呼籲拜登急流勇退，讓賢給比較年輕的黨內菁英。

想不到正在為是否退選而紛紛擾擾之際的拜登，突然又遭到川普槍擊案的迴力鏢重擊，是否會在這場總統擂台賽上不支倒地！？顯然已經有更多的人，開始在倒數計時了！！



（作者為前國大代表）

（本文經作者同意轉載其臉書2024.7.14貼文）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法