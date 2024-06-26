自由開講》美國總統大選辯論會登場：臺海議題成關鍵

◎陳俊

美國總統拜登和前總統川普首次辯論會即將展開，美國大選不僅關乎美國內政，對於全球地緣政治也會帶來重大影響，尤其台海議題更是牽動美中台關係的焦點所在，在亞太地區的地緣政治格局中，美國的政策舉足輕重，在川普與拜登對台海應處方式不同的情況下，未來兩岸局勢也將有所改變。

美國總統拜登（右）與前總統川普（左）27日將參加2024年美國總統大選的首場候選人電視辯論，為歷來最早舉行的美國總統候選人電視辯論。（歐新社，本報合成）

川普政府對臺採取強硬政策是美國對亞太地區局勢的重要影響，透過強化對臺軍售及提供先進武器裝備，川普政府顯示出對臺灣的支援和承諾，這種積極的立場可幫助臺灣加強自身國防能力，也能向中共發出明確的訊號，表明美國將不容忍地區局勢的惡化，同時捍衛亞太地區的和平穩定。

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而拜登政府可能會針對貿易政策、人權問題及地區安全等議題對中共制裁，然因不同於川普強硬的回應，被某些學者解讀為對中共的妥協，未來是否會影響臺海關係，也會是一項考驗，美國政策的將也會引發各方對於未來趨勢的討論，使得地緣政治局勢更加複雜敏感。

美國大選中臺灣議題的反映美國對亞太地區的戰略重視，兩位候選人對臺灣政策的分歧引發廣泛討論，顯示臺灣在地緣政治的戰略地位和價值，隨著美國政府的變更，未來對臺政策的走向將對亞太地區的穩定和發展產生深遠影響，值得各方密切關注，如何平衡地維護臺灣的安全和促進區域和平，將是美國在亞太地區面臨的重要挑戰。

美國未來總統的對臺政策將對臺海區域的安全穩定及亞太地區的整體局勢產生深遠影響，雖然川普政府的強硬立場向中共發出強烈訊號，但同時也增加區域的不穩定性，而現任總統拜登則可能帶來更多的外交挑戰，需要在美中利益與維護區域和平間找到合適的平衡點，而臺灣也須保持警惕，積極應對可能出現的各種挑戰，以確保自身安全。

（作者為國際情勢研究員）

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