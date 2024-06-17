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自由開講》美國會慫恿中國攻打臺灣嗎？

2024/06/17 11:02

◎林哲宇

日前英國《金融時報》報導，據消息人士指出，習近平在去年四月與馮德萊恩會面時警告，美國試圖誘使中國對臺灣動武，但他不會上當；而內地學者和退役軍官也表示，美國正透過向臺灣提供武器和實施其他措施，試圖激怒北京，誘使中國進行軍事對抗，意圖毀滅中國。

在「中」美對抗的國際環境之中，此番主張更加深信這「疑美論」擴散，然而看似合理的言論背後，卻有諸多疑點；美國是否會慫恿中國攻打臺灣是一個複雜且敏感的問題，涉及到多層次的國際關係和戰略考量，提供以下幾個可能的面向和觀點來思考：

日前英國《金融時報》報導，據消息人士指出，習近平在去年四月與馮德萊恩會面時警告，美國試圖誘使中國對臺灣動武，但他不會上當。在「中」美對抗的國際環境之中，此番主張更加深信這「疑美論」擴散，然而看似合理的言論背後，卻有諸多疑點。（路透社）

美國的戰略利益

從美國的角度來看，維持亞太地區的穩定和安全是其核心利益之一，臺灣在地理上位於東亞中心的戰略要地，對於美國而言更是一個重要的盟友和戰略夥伴，因此，美國才會藉由軍售強化臺灣的防衛能力，以確保臺灣能夠自我保護，防止任何外來侵略，而不是為了引誘中國上鉤。

美中關係的動態

美中關係本身充滿了競爭和合作的重疊性，美國可能通過向臺灣提供軍事援助和支持，來增強臺灣的防禦能力，這在一定程度上或許被視為對中國的挑釁；然而，慫恿中國攻打臺灣並不符合美國的長遠戰略利益，因為這樣的行動可能引發重大的區域衝突，甚至可能演變成全球性的災難。

中國的立場和反應

中國至始至終堅持「一個中國」原則，並認為臺灣是中國的一部分，所以任何外部勢力試圖干涉臺灣問題，通常都會引起中國的強烈反應，此番言論很顯然是中國想分化美國與歐盟間的信任關係，目的是在告訴歐盟國家，美國是會為自身利益拋棄其他國家。

綜合上述因素，美國的政策旨在防止中國對臺動武，而不是慫恿其攻打臺灣，美國的軍售和支持措施主要是為了增強臺灣的自我防衛能力，維持區域的和平與穩定，而不是促進衝突；從長遠來看，美國和中國都希望避免直接的軍事對抗，因為這不符合任何一方的利益。

（作者為政大政治系學生）

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