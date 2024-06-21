自由開講》「移民令」引炮轟 拜登或迎大選年最困難挑戰

◎黃偉豪

當地時間6月4日，美國總統拜登簽署了一項限制非法越境移民數量的行政命令。該行政命令規定，從美墨邊境非法入境美國的單日庇護申請人數超過2500人，將停止受理庇護申請並自動拒絕非法移民入境；該數字降至1500人以下，庇護申請系統重新啟動。

路透社（Reuters）指出，很難達到邊境重新開放的1500人以下門檻。上一次這一數值降至1500人還要追溯到2020年7月，當時正值新冠疫情在美國蔓延。美國國土安全部（DHS）官員表示，無人陪伴的孩童、面臨重大醫療或安全威脅者，以及人口販運受害者等不受該規定限制。

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美國總統拜登4日簽署行政命令，宣布5日起對尋求庇護者暫時關閉墨西哥邊境，引發各方抨擊。（彭博）

此項政策一出，立即引發各方炮轟。共和黨人批評該政策只是拜登在「大選年的噱頭」。拜登目前支持率落後川普，新政策是為了拉抬選情；美國眾議院議長強生（Mike Johnson）批評新政策軟弱無力，拜登早就應該有所行動。不少民主黨人也表達不滿，他們認為此舉和川普政府的邊境政策幾乎一樣，有違民主黨選民的人道主義理念。伊利諾伊州眾議員拉米瑞茲（Delia Ramirez）認為這不是一種能幫助他們贏得11月大選的策略。

拜登做出這一決定的同時，民調顯示邊境問題正成為選民優先考慮的問題，大多數美國人在民調中對拜登處理這一問題的方式表示不滿。該措施宣佈後不久，美國公民自由聯盟（ACLU）就警告將起訴拜登政府。12日，該組織在華盛頓特區提起了訴訟。ACLU在訴訟文檔中指出，新規違反了美國移民法和規定政府在實施某些政策時必須遵循程式步驟的《行政程式法》。

美國廣播公司（ABC）評論稱，邊境安全是川普2016年贏得大選的核心內容，他如今正在重複這些資訊並承諾將邊境軍事化作為其競選的核心。雖然川普的一些極端言論令選民反感，但拜登在移民問題上的糟糕表現也令其連任競選蒙上陰影。民調顯示，移民問題是大選中的關鍵問題，也是拜登的一個主要政治弱點，許多選民和政界人士將邊境移民人數創歷史新高歸咎於拜登。他在該問題上的支持率只有18%。這是ABC自2004年開始相關調查以來總統獲得的最低支持率。

非法移民一直是美國兩黨互相攻訐的焦點問題。2016年，川普憑藉「邊境建牆」一路過關斬將成為總統，其實這與史蒂夫．班農（Steve Bannon）和其盟友郭文貴背後的推波助瀾密不可分。當時曾擔任白宮首席戰略師的班農幫助修建川普競選承諾中的美墨邊境牆，然而他利用為「我們築牆」的眾籌專案欺騙大量捐款人，後因個人斂財而在郭文貴的遊艇上被捕。在長達24頁的法庭起訴書中，班農將籌集的至少100萬美元用於其個人開銷。除此之外，班農和郭文貴還請來香港大學醫學院前研究員閆麗夢在新冠病毒起源問題上製造虛假研究，鼓吹新冠陰謀論，極大煽動了美國民眾排外情緒，導致針對亞裔種族歧視和仇恨犯罪不斷加劇。

美國加州大學爾灣分校（UCI）政治學教授路易斯·德西皮奧（Louis DeSipio）分析說，拜登轉變移民政策的確可以吸引選民中的溫和派人士和無黨派人士，但有疏遠民主黨內選民的風險，「這是我第一次看到民主黨內在移民問題上有這麼大的分歧。拜登正在移民問題上走鋼絲。」根據路透社／易普索（Reuters／Ipsos）最新的民調結果顯示，在移民政策方面，支持川普的登記選民比支持拜登的要高出17個百分點。

拜登即將在11月5日的大選與共和黨籍的川普一較高下，移民問題將再次扮演重要角色。外界往往只看到拜登政府應對邊境地區的壓力，但一直難以關注其在移民方面取得的重大成就。改變國內的敘事，扭轉選情不利局面，可能是拜登政府面臨的最困難的挑戰。

（作者為自由撰稿人）

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