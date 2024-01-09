自由開講》評〈美國人對台灣選舉的看法〉一文之管見

◎陳慶坤

美國智庫布魯金斯研究所資深研究員中國中心主任何瑞恩（Ryan Hass），在《星期專論》〈美國人對台灣選舉的看法〉（以下簡稱何文）認為，拜登政府已經決定，對台灣大選採取「嚴守分際的中立」原則；華盛頓準備與台灣人民選出的「任何」一位未來總統密切合作。〈何文〉這種考量其中第二點指出，拜登政府成員意識到，無論台灣選民選擇誰擔任下任總統，他們都需要與他合作；無論誰獲勝，他們都需要與他建立一種高效能的關係。

事實上，美國固然不知道誰將在大選中脫穎而出，但如果國民黨候選人勝出，美國也「需要、也會」與國民黨合作。問題是與親中、舔共的國民黨會合作無間？美國能與他們建立一種「高效能」的關係嗎？

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這樣的疑慮絕對是有跡可考，從馬英九的二任總統任期與美國的關係加以檢驗，就不難找到答案。2008年馬英九總統上任後，不但完成了20年來未能完成的兩岸直航談判，同時他宣稱「兩岸和平協定」不必美國介入？馬卑躬屈膝創造兩岸戰後前所未有的和諧和善意？然在國民黨治下的台灣，美國對國民黨的疑慮依然存在各懷鬼胎。當時美國政府雖表示對兩岸的和諧互動表示歡迎和樂觀其成，但是兩岸的互動馬英九宛如「脫韁的野馬」，美國對此表示憂心？

當年馬英九（左）卑躬屈膝創造兩岸戰後前所未有的和諧和善意？然在國民黨治下的台灣，美國對國民黨的疑慮依然存在各懷鬼胎。圖為2015年前總統馬英九在新加坡香格里拉飯店與中國國家主席習近平（右）會面。（資料照）

再者，馬英九上台後台灣與中國的關係變化，使得美國對台出售武器時存有戒心。因為大批台灣退休將領到中國與解放軍將領密切往來，甚至宣稱兩岸軍隊都是中國軍，以及不斷發生的台灣「共諜案」，都引起了美國方面側目。這種情況美國能與國民黨建立一種「高效能」的關係？美國售台武器的數據機密無不暴露在中共的掌握之中，美國放心嗎？

因此，假設親中、舔共的國民黨2024勝出，美國售台武器因應台海軍事動武的政策，勢必在國民黨親中政策下逐漸向中國傾斜；也必然改變美國強化與台灣防衛合作的現狀，美國與台灣防衛不再連結一致，到時寄望在野的民進黨督促可能是「狗吠火車」！

還沒選上的侯趙配的政見早已宣示不要刺激中共，則此拒絕與美國購買武器、八艘潛艦就此凍結、廢除一年期的徵兵制度勢在必行，弱化台灣國防建軍、防衛需要，如同馬政府的表現，美國與台灣協力嚇阻中國的政策如何存在。

其次，〈何文〉認為這種必要性，是華盛頓努力維護「選舉過程公正性」的關鍵因素之一。試問台灣選舉過程能有公正性嗎？在中共強力介選下，與在地協力者的內外交攻早已構成不對稱的競爭關係！對此〈何文〉表示華盛頓不太願意將台灣的選舉視為戰爭與和平，或是民主與專制之間的抉擇？那麼台灣目前面臨的最直接挑戰、脅迫，外有中共軍事力量威懾恐嚇，並結合資訊、網路、經濟和外交攻勢，消磨台灣人民對未來的信心如何化解？不告訴台灣人這是一場民主與專制之間的抉擇，普世民主自由價值如何凝聚成為一種信仰理念？

美國當年扶植中共如今「吃盡苦頭」；美國當年扶植國民黨台灣「吃進苦頭」。美國對台灣本土政權應該給予一個確切的安全承諾；轉變成為戰略清晰支持台灣本土政權。而不是〈何文〉看著辦吧！

（台灣教授協會、北社會員）

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