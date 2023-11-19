自由共和國》渡邊將人／2024年美國總統大選 台灣應先考慮的3件事

而外界預測將成為民進黨副總統候選人的蕭美琴則是受到美方深厚的信賴。（資料照，總統府提供）

渡邊將人／日本慶應義塾大學副教授

二○二四年美國總統大選的初選，將於明年一月開始。民主黨左派為了擊倒川普，這次並未推派左派候選人參選，而是選擇支持拜登。（美聯社檔案照）

二○二四年美國總統大選的初選，將於明年一月開始。

民主黨的幹部曾希望現任總統拜登能放棄競選連任。原因是外傳拜登年事已高，以致於對許多重大決策的判斷能力下降。此外，副總統賀錦麗屢遭外界質疑工作能力不足，也是一個隱憂。然而，賀錦麗不只身為一位女性政治人物，且她擁有黑人與印度裔的血統，對於民主黨而言，獲得女性選民與少數族群選民的支持是很重要的，因此拜登很難將賀錦麗換掉。

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共和黨則是由前總統川普再次出來競選。撇開原本就十分強烈支持川普的選民不談，川普目前的支持者分裂成好幾派。而川普的問題就在官司纏身。雖說上述強烈支持川普的選民不會因此而動搖，但一旦川普鋃鐺入獄，必定會對其競選活動產生負面影響。

除此之外，十月份哈瑪斯開始對以色列進行大規模攻擊，這場戰爭也逐漸對美國總統大選產生影響。以哈戰爭爆發之前，美國主要的外交課題是烏克蘭與中國。然而，最近有關烏克蘭與中國的報導已漸漸減少。

美國的問題在於，首先，民主黨目前是處於分裂的狀態。回頭看看共和黨當初其實是因為在支援烏克蘭與否的議題上，出現部分議員反對，導致黨內分裂的產生。不過共和黨在以哈戰爭的議題上則是全黨一致力挺以色列。民主黨黨內的左派認為以色列展開的報復攻擊行動太過激烈，反戰抗議行動也正擴及全美大學。對於拜登政權來說這和當年的反越戰運動如出一輒。民主黨左派為了擊倒川普，這次並未推派左派候選人參選，而是選擇支持拜登。但是左派也有可能改變想法，在初選時推派出新的總統候選人，和拜登在黨內互打。

美國還有另一個問題，就是面對中東，烏克蘭、台海的情勢，三方若同時發生戰爭，現在的美國是沒有辦法同時應付的。以色列、俄羅斯、中國的領導者之中，目前有事想和美國對話的就只有中國。因此為了不讓台海危機發生，美國會和中國走近。

台灣在這樣的情況下應該事先考慮的有以下三點：

第一，即使在首腦會談等場合美國跟中國走近，那也不代表美國會正式放寬對中國的政策。美國想要守護台灣的姿態是不變的。美國正在等中東情勢穩定下來，這段期間和中國的溝通，其實是在爭取時間。實際上，筆者今年九月在華盛頓、芝加哥等地與共和黨的幹部及拜登政權的幕僚會面，確定兩黨對中國的看法是一致的。對於中國不斷挑戰美國在科技方面的優勢與領導權，他們都認為這是一大問題。

第二，以美國的立場來看，現階段若發生台海戰爭的話，事實上美國也會很傷腦筋。因此，他們內心愈發希望下一任台灣總統也能維持兩岸關係的穩定。美國一直都不希望國民黨的總統候選人太向中國靠攏，同時，也一直都不希望民進黨的總統候選人強烈主張台灣獨立。照這樣看來，目前美國希望國民黨候選人當選，也不是不可能。

當然，事情也沒有上述那麼簡單。對美國而言，台灣是共享民主主義價值的好夥伴，美國對台灣有著信賴關係也才能放心提供最先端的軍事技術。美方認為前台北市長柯文哲的對中政策太過模糊。而外界預測將成為民進黨副總統候選人的蕭美琴則是受到美方深厚的信賴。若賴清德能勇於破例將安保與外交議題交給未來的副總統，那麼比起無法預測且方向模糊的政權，美國會更傾向於能夠進行細部合作且不畏中國的政權。

第三，在這個時機點，若台灣想加強台美關係，也勢必先加強台日關係。日本台灣交流協會新任駐台代表片山和之先生於十一月上任。筆者和片山先生認識已逾廿四年之久，每次出書時也都會寄給對方贈閱。一九九九年，我在美國國會工作期間，片山先生當時任職於華盛頓的日本大使館。對於沒沒無聞的年輕人的聲音，他都願意放下身段傾聽。

此外，他也是一位能夠推測大國政治而行動的現實主義者。他不但在日本外務省（外交部）是中文組的菁英，也是一位熟知華盛頓動向的人才。考量美國政治充滿不確定性以及台灣有事的擔憂，在這個時間點任命這位熟知華盛頓情勢且會講中文的片山先生來台，看得出日本外務省十分重視台灣。而片山先生也是日本的外交官中少數擁有博士學位的知識人。他喜歡寫書，在赴任之地都一定會寫一本關於當地的書。不久的將來他也一定會寫一本書介紹台灣。對台灣而言片山先生必定會是一位重要的好夥伴。

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