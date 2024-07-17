菜市場政治學》為何我國會有立委說「我們習近平」？其實希特勒常以反共為名抹紅他人？

台灣從獨裁走到現在擁有自由選舉和言論自由，我們很不希望看到有人整天指著別人說是獨裁政體。在野黨可以批評政府並通過選舉成為多數黨，這本身就是自由民主的證據。然而，倘若我們一再忽視或不關心這整個政治程序最起碼的基本保障，已及某些政黨的不當擴權行為，那麼現行的法治和權力平衡體系將受到嚴重破壞！

◎陳方隅／東吳大學政治系助理教授

立法委員高金素梅日前在立院質詢談到近日的立法爭議時指出，「沒有任何證據，就可以指控國會改革法案，是『我~們~習~近~平』這個要求韓院長，還有傅崐萁要來幹的。」她同時也用前德國納粹領導人希特勒高舉「反共」旗幟以及各種獨裁的行為來比喻總統賴清德。一直以來我們常常看到某些政客不斷指責目前台灣的政治狀況是獨裁，我們先前已有一系列文章來告訴大家，民主與獨裁是有一些客觀標準可以評比的。而關於希特勒是否可以拿來類比台灣？這種比喻實在是太過於不倫不類，不過我們還是需要來了解一下。

（作者提供／民視新聞畫面截圖）

本站先前有刊登過一篇文章〈競選演說真的能吸票嗎？問希特勒〉來介紹頂尖期刊上面關於希特勒演講的研究，在該文章的後半段，我們編輯群補充了一段希特勒如何奪權的介紹：

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許多人說希特勒是透過民選程序擔任總理，納粹黨是由正當程序掌權，這樣的說法其實不盡正確。



希特勒所領導的納粹黨（國家社會黨），在1930年大選中獲得18.25%選票，在577席當中贏得107席。1932年7月大選，納粹黨獲得37.27%選票，在608席當中獲得230席，成為國會最大黨，但當時仍然無法由納粹黨來組閣，因為沒有獲得其他政黨支持。



在1932年11月的選舉（納粹掌權之前最後一次自由選舉）當中，納粹黨獲33.09%選票、584席當中的196席，席次衰退，仍然無法組閣。當時總理是來自中央黨的帕彭（Franz von Papen），但他也無法獲得過半數的支持，後來由施萊謝爾（Kurt von Schleicher，威瑪共和最後一任總理）接任，僅一個多月的時間即在權力鬥爭中黯然下台，最後由希特勒接任總理。



這個結果是帕彭、國家人民黨、以及希特勒協商而來，帕彭成功說服總統興登堡說他可以控制希特勒的行為。不過，希特勒上台後宣布解散國會、重新大選，他組織了納粹「衝鋒隊」開始對各地的「德國共產黨」（這個共產黨是當時的反對黨）進行攻擊，並擴及到所有其他黨派。在各地的暴力行動當中，希特勒進一步在議會中擴權，許多擴權法案通過的過程很難說是具有正當性的，因為在暴力威脅之下，其他政黨的人們無法自由表達意見，甚至是無法自由地投下反對。



在這之後，衝鋒隊甚至成為了「協警」，國家體制走向納粹黨打壓異己的工具，不只攻擊各政黨，也大量逮捕知識份子和異議人士。1933年3月的選舉就已經無法被稱為公平公正的自由選舉了。



也就是說，希特勒並非透過大選勝利而獲得組閣權上台，他上台時也沒有國會多數支持、沒有民意多數支持。然後他在接下來選舉的過程當中又用了各種破壞體制的暴力手段去打擊政敵，在三月初的選舉當中再度成為國會第一大黨（43.91%得票率）。



雖然如此，希特勒和同盟的中央黨仍沒有取得修憲所需的三分之二席次，於是他在國會中非法地排除少數黨（共產黨）的席次（而且還不計入總數），並以威脅利誘等方式逼迫小黨合作，最後通過了《授權法》，賦予希特勒及內閣不需議會同意即可通過法案的獨裁權力。



因此，我們不能夠講說「德國人民透過民主方式選擇了希特勒」，而是希特勒上台後以非法的方式破壞了威瑪共和民主體制。

我們不能夠講說「德國人民透過民主方式選擇了希特勒」，而是希特勒（左前）上台後以非法的方式破壞了威瑪共和民主體制。（美聯社）

那麼，大家覺得「破壞議會的議事規則，不讓少數黨發言，排除國會少數黨的表決權力」是比較像現在哪一個政黨的作為呢？

其實希特勒還做得更嚴重許多，因為他是組織了實體的暴力行動去對付國會少數黨。



台灣從獨裁時代走到現在，我們擁有自由選舉以及自由的發言空間，我們很不希望看到有人整天指著別人說是獨裁政體。基本上，我們的在野黨可以整天批評政府、可以透過選舉取得多數黨的地位，本身不就已是自由民主的最直接證據嗎？



但如果我們不關心整個政治程序的最基本、最起碼程序保障，如果我們不關心某些政黨的不當擴權行為，那麼現行的法治體系以及權力平衡體系將會受到嚴重的破壞。



至於那些口口聲聲說中央政府在北京、「我們」習近平、還有那些整天跑去參加中共官方活動的立委們以及退休高官將領們，我們也很希望他們好好利用自由遷徙的權利，趕快搬過去加入他們比較實在喔！

本文經授權轉載自菜市場政治學臉書 希特勒常常以反共為名抹紅其他人？為什麼有立法委員說「我們習近平」？

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