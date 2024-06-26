自由開講》掃除紅色媒體 守護台灣民主價值！

◎陳啟濃

據爆料親中媒體政論節目有中共人士涉入錄影現場監控節目錄製過程，NCC指出如果查有事實，將處以罰款二百萬。

台灣的新聞以及政論節目成為中共的傳聲筒已經是既有事實，特別是成為中共的「中央新聞台」幫著中共的醜聞掩飾，製造虛偽政績，看到這樣的新聞台常會讓人時空錯亂，以為是身處中國接受中共的洗腦，很可悲的這卻是身在台灣的媒體。

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近日有資深媒體人爆料，國內某電視台所製播的政論節目，主題、談話腳本有中國官媒《新華社》駐台記者高度參與，更直接在攝影棚盯梢。（AI合成示意圖）

豈止是高金素梅講出「我們習近平」的用語，台灣的親中媒體早已大大方方地慣用習近平的說法，進行洗腦台灣人民的事實。

俄烏戰爭兩年多以來他們從來都是站在俄羅斯的立場，醜化澤倫斯基的勇敢對抗普廷的侵略， 幫俄羅斯的侵略找合理化的藉口，所以常常看這類新聞台的台灣人，口徑一致都會責怪澤倫斯基不顧烏克蘭人民的性命，硬是要跟俄羅斯作戰。不聲討侵略者反倒怪罪反抗者，這樣的邏輯已經是顛倒錯亂。

對於最近中共的海警跟菲律賓的海軍人員產生流血衝突，台灣親中的媒體更是指認菲律賓在挑釁，甚至誇大中共海軍的實力，認為菲律賓是在自取其辱以卵擊石。

對於中共要打擊台獨份子，這些媒體更是槍口向內，聲討賴清德對國家主權的說法是在分化「一個中國」的團結，自甘成為美國對抗中共的運用工具。卻不敢大聲說出賴清德的主張「民主沒有罪過，專制才是在製造惡行」的普世價值。

台灣是不正常的國家，有不正常的媒體也是一個重大指標，台灣人應該一致支持對這些指鹿為馬顛倒事實的媒體，政府有權力開罰甚至停播。只有掃除媒體的紅色惡魔，才能彰顯台灣自由民主的價值。

（作者為政治評論員）

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