晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》請高金素梅把希特勒還給中國共產黨

2024/06/09 17:30

◎ 陳啟濃


高金素梅在立法院對行政院長的質詢，引用賴清德總統在紀念鄭南榕的一段談話，胡亂將賴總統比擬為希特勒。前後談話沒有完整引用，故意擷取一段，牽強附會的比喻，故意挑動國人反對獨裁的情緒，政治上醜化總統的陰謀非常明顯。

高金素梅在立法院對行政院長的質詢，引用賴清德總統在紀念鄭南榕的一段談話，胡亂將 賴總統比擬為希特勒。（資料照） 

賴清德總統，一生都在為台灣民主自由奮鬥，靠著民主選舉，得到人民的支持。接受每一個職務的歷練，慢慢累積群眾基礎，蓄積自己的政治能量。當選總統，印證了台灣民主體制的人人平等，鼓勵每一位有心投入政治工作者，都能開創人生的輝煌時代。

至於希特勒是歷史上的專制獨裁者，發動戰爭，對猶太人進行種族清洗。目前全世界只有中共的專制統治，以及對新疆與西藏的種族迫害，可以跟希特勒的暴政，不相上下，同樣的罄竹難書。更以習近平對權力的迷戀，對政敵的排擠，對人民的迫害，有如希特勒分身。

高金立委完全是引喻失當，賴清德如果有希特勒專制的幾分，還能容民主的選舉，讓立委在國會殿堂侮蔑自己國家元首。然而高金卻常常趕赴中國，對中共低頭唱誦。高金能用原民身分當選立委，也要拜本土政黨落實國會的台灣化，讓台灣人可以對自己的國家當家作主，有權決定自己的命運。

以後國會像高金這種胡亂指控的立委只會越來越多，用意是要混亂台灣人民對民主制度的信任，用盡手段醜化國家元首，就是要讓台灣人對國家失去信心。

台灣人千萬要耳聰目明內心冷靜，不要受到這些顛倒是非的挑撥。

（作者為時事評論員） 

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書