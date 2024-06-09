自由開講》請高金素梅把希特勒還給中國共產黨

◎ 陳啟濃



高金素梅在立法院對行政院長的質詢，引用賴清德總統在紀念鄭南榕的一段談話，胡亂將賴總統比擬為希特勒。前後談話沒有完整引用，故意擷取一段，牽強附會的比喻，故意挑動國人反對獨裁的情緒，政治上醜化總統的陰謀非常明顯。

高金素梅在立法院對行政院長的質詢，引用賴清德總統在紀念鄭南榕的一段談話，胡亂將 賴總統比擬為希特勒。（資料照）

賴清德總統，一生都在為台灣民主自由奮鬥，靠著民主選舉，得到人民的支持。接受每一個職務的歷練，慢慢累積群眾基礎，蓄積自己的政治能量。當選總統，印證了台灣民主體制的人人平等，鼓勵每一位有心投入政治工作者，都能開創人生的輝煌時代。

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至於希特勒是歷史上的專制獨裁者，發動戰爭，對猶太人進行種族清洗。目前全世界只有中共的專制統治，以及對新疆與西藏的種族迫害，可以跟希特勒的暴政，不相上下，同樣的罄竹難書。更以習近平對權力的迷戀，對政敵的排擠，對人民的迫害，有如希特勒分身。

高金立委完全是引喻失當，賴清德如果有希特勒專制的幾分，還能容民主的選舉，讓立委在國會殿堂侮蔑自己國家元首。然而高金卻常常趕赴中國，對中共低頭唱誦。高金能用原民身分當選立委，也要拜本土政黨落實國會的台灣化，讓台灣人可以對自己的國家當家作主，有權決定自己的命運。

以後國會像高金這種胡亂指控的立委只會越來越多，用意是要混亂台灣人民對民主制度的信任，用盡手段醜化國家元首，就是要讓台灣人對國家失去信心。

台灣人千萬要耳聰目明內心冷靜，不要受到這些顛倒是非的挑撥。

（作者為時事評論員）

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