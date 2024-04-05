自由開講》馬英九莫成為歷史罪人？

◎吳義德

馬英九出發訪中前在機場發表談話，他表示此行既是「和平之旅」，也是「友誼之旅」，將傳達台灣人民希望避免戰爭的心聲。但台本土派呼籲莫成歷史罪人。

馬英九率領「大九學堂」廿名青年學子，前往中國進行十一天的參訪交流。無論是「和平之旅」或「祭祖之旅」？無疑是「提籃假燒金」？要提防中共外表看來像綿羊，裏面卻是凶狠的豺狼。」中共常常假借「和平」？行「和平統一」之實。

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過去馬英九主政期間。有人認為馬英九不但執政無能且傾中賣台。台灣經濟每況愈下；又善於政治鬥爭，用國家機器介入司法來整肅異己，專制獨裁利用立法院多數暴力，強行通過ECFA，美牛案等等……。據二○一二年的民意調查顯示，有三十九％的民眾認為。馬總統帶領國家的方向錯誤，高於認同正確的三十三％，並有六成民眾對未來失去信心。

正當馬英九訪中期間，四○三花蓮發生芮氏規模七. 二的強震，國防部卻在三日上午六點到四日上午六點止，共偵獲對岸的飛機三架次，船艦七艘次，在台海周邊擾台。

花蓮昨發生七.二強震，各國慰問逐漸湧入。加拿大總理杜魯道（JustinTrudeau）於當地時間三日表示，加拿大已主動與台灣官方聯繫，已準備好提供援助；外交部長吳釗燮表示，各國領導人的慰問讓台灣知道並不孤單，台灣會挺住！與馬英九畢生為歷史定位中國能統一成為強烈的對比。又馬英九與李登輝相反，「不統」亮牌為「不排除統一」，「台灣不是國家，屬於中國（中華民國）的一部分」，完全豁出去了。此主張與中共「和平統一」是不謀而合的。

外媒很多評論與報導，在國外，中共戰狼碰壁，各種黑客、竊密、滲透醜聞曝光，特務被抓，各國聯合抵制中共惡行。凡此種種表明，中共在走向解體，「中國共產黨」已成為人間醜陋、邪惡的代名詞。

從以上論述與中共往來無疑是「請鬼拆藥單」。（tshiànn kuí thiah io̍h-tuann.）即生病的時候不去看醫生，反而請鬼拿著藥方去抓藥來治病。比喻自尋死路。

本土社團「台灣國」也在馬英九出發前在台灣桃園機場外舉辦記者會，隔空喊話馬英九莫成為歷史罪人，僅為了圖「馬習二會」的一己之私，置台灣人民的安危於不顧。在中國訪問，對岸稱馬先生，不敢表明當過總統？又近年來中共飛機常常擾台，還沾沾自喜？真是遺笑世界！

圖為本土社團「台灣國」在馬英九出發前在台灣桃園機場外舉辦記者會，並利用行動劇，隔空喊話馬英九莫成為歷史罪人，僅為了圖「馬習二會」的一己之私，置台灣人民的安危於不顧。（美聯社）

筆者也嚴重呼籲要修法，退任總統不可以訪問對台灣有敵意的政權。才不會像馬英九成為台灣歷史罪人為盼？

（作者為台灣長老教會退任牧師、大眾教育基金會榮譽顧問）

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