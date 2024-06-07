自由開講》顧立雄革新國軍制度：重塑國防新形象

◎Arthur Louis

顧立雄上任國防部長後，迅速推動多項革新措施，體現了文人領軍的實踐與成效。自《國防二法》通過以來，國軍實現了真正的文人領軍，顧立雄的領導展現出專業與務實的態度。這些革新措施不僅提升了國軍的戰鬥力，更改善了官兵的工作環境與福利，贏得了基層官兵的高度肯定。

顧立雄上任國防部長後，迅速推動多項革新措施，體現了文人領軍的實踐與成效。（資料照）

取消形式主義的刺槍術

刺槍術長期以來被批評為「表演性質」，在現代戰爭中已失去實用價值。顧立雄在立法院外交及國防委員會備詢時宣布，取消形式主義過重、不符合戰訓需求的傳統刺槍術，取而代之的是更加符合實戰需求的近戰格鬥訓練。這一舉措獲得基層官兵的支持，因為它強調了實戰訓練的真實性與有效性，避免了形式主義的浪費。

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廢除官兵休假互助回報

過去，官兵在休假期間必須每日回報行蹤，這一規定雖然初衷是為了保障安全，但實際上卻成為了形式主義的象徵。顧立雄宣布，將廢除這一規定，改為「有事再回報」，並強調在離營前提醒官兵遵守法紀。此舉讓官兵能夠真正享受休假，減少了不必要的負擔，同時也能夠提高部隊的整體士氣。

開放國軍官士兵自由行

以往，國軍官士兵出國僅能「跟團」，這一規定限制了他們的旅行自由。顧立雄宣布修訂「國軍人員出國業務作業規定」，開放自助旅行，但仍需提交詳細的行程規劃表，並在回國後提交相關證明文件。這一改變不僅提升了官兵的生活品質，也展示了國防部對官兵個人自由與信任的尊重。

取消陸官校慶踢正步

陸軍官校建校百年校慶活動中，顧立雄決定未來校慶活動不再以踢正步為主，而以齊步代替。這一決策尊重了前國防部長的安排，但也顯示出對實戰訓練的重視，避免形式主義的浪費。此舉讓官兵能將更多精力放在實戰訓練上，提升部隊的戰鬥力。

作戰與戰術層級回歸參謀總長

顧立雄在面對中共軍演時，將作戰與戰術層級的決策權交回參謀總長，專注於政策、戰略與建軍整體評估。這一決策符合國防組織法規定，強調了分工與授權的重要性。專家認為，這一改變有助於提升國防部的專業性與效率，讓專業人士在專業領域發揮作用。

正副主官留值規定恢復常態

在中共機艦頻繁侵擾的背景下，國防部過去兩年要求正、副主官不得同時離營。顧立雄視導資通電軍指揮部時宣布，將恢復常態，讓各級正、副主官能更好地照顧家庭，提升部隊長留久用的可能性。這一決策展示了對官兵個人生活的關懷，也有助於提升整體士氣。

安全查核效仿美軍

顧立雄指出，國軍將效仿美軍，按照接觸機密的等級進行安全查核與人員管制，而非僅以階級為標準。這一措施將提升國軍的保密能力，同時也有助於防止敵對勢力的滲透。顧立雄強調，這一改變是為了更好地保障國家安全與國軍的整體戰鬥力。

結論

顧立雄接任國防部長以來，通過一系列的革新措施，成功地推動了國軍的現代化與專業化。這些措施不僅提升了國軍的戰鬥力，更改善了官兵的工作環境與福利，展示了文人領軍的優勢與成效。面對日益嚴峻的區域安全挑戰，這些改變將有助於提升台灣的國防能力，確保國家安全與穩定。

（作者為軍事研究人員）

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