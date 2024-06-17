自由開講》離間歐美？習近平想侵台卻故意甩鍋給美國！

◎康駿銘

據外媒報導，習近平於去年四月與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）會面時，向其表示指美國正試圖「刺激中國武力入侵台灣」，借此擊潰中國，又指中國「不會上當」。事實上，這種「美國挑釁論」或「借台毀中」的論述，過往已有一些中國學者、退將等提出。台灣的親中勢力，亦有從「美國利用台灣」的說法，延伸出一系列的疑美論，企圖破壞台灣與美國的關係，以及醞釀民間反對政府向美國購買武器的情緒，至今仍有不少深藍人士認為美國高價賣過時、沒用的武器來敲台灣竹槓，甚或深信只要台灣放棄武裝，就能達致和平。不論哪一種疑美論，這種類似的論述背後，其實都源自於中國一貫「一切問題都是他國責任」的邏輯，沒有任何自省能力，只有怪罪「外國勢力」、「台獨份子」、「民進黨」，自恃聲量夠大就不斷顛倒是非、指鹿為馬，並加以分化，利用民眾鬥民眾來坐收漁人之利。

據外媒報導，中國國家主席習近平（左）去年曾告訴歐盟執委會主席馮德萊恩，美國正試圖慫恿北京攻擊台灣，但他不會上鉤。右為美國總統拜登。（法新社）

雖然習近平稱中國不會「中美國的計」，但筆者認為習近平向歐盟的放話並非真的表明中國不會武力犯台，反而是在為侵台製造借口，企圖合理化開戰的行為，把引發戰爭的責任推到美國身上，是與數年前把武漢肺炎的起源硬甩鍋美國同出一轍。與此同時，習近平也有可能希望借此分化歐美之間的關係。不過，筆者認為習近平的如意算盤是打不響的。西方早已看穿中國的本質，也不會再以正常國家看待中國。中國早已一再展現自己從來都並不是言行一致的國家，西藏《和平協議》如是、香港《中英聯合聲明》也如是。中國過往也曾保證不會將南海爭議礁島軍事化，現在不僅全面軍事化，更視國際法庭仲裁結果如無物，對菲律賓等鄰國步步進逼，侵害他國主權與利益，並反以「美國軍機艦的頻繁活動」為由，以「部署必要國土防禦設施來行使自保權、自衛權」來企圖合理化南海島礁的軍事化。

請繼續往下閱讀...

既然南海已是如此，更何況習近平從未表明放棄武力侵台的可能性，戰機戰艦每天的侵擾、環台軍演等，都在製造擦槍走火的風險。此外，北京更是正在變本加厲地利用代理勢力來擾亂台灣局勢、進行認知作戰、經貿施壓、外交孤立、強迫表態、文化統戰等等各方面的惡意行為，都只是因為中國拒絕承認台灣與中國互不隸屬的客觀事實，堅持要完成所謂的「復興」，就正如為了完全掌控香港而不惜玉石俱焚一樣，習近平只要不停止任何對台灣的惡意行為，講什麼都只是一堆騙人的空話而已。

（作者為台灣基進國際部專員，原籍香港）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法