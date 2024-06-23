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自由開講》 讀曹興誠：《做一個堂堂正正的台獨》有感

2024/06/23 23:25

◎黃澎孝

兼論：國共兩黨都是以「死刑」威嚇台獨，會有笑嗎⁉️

6月21日「中共國」突然發佈所謂「懲治台獨份子意見書」，讓台灣人再度見識到黔驢技窮的中共，其蠻橫無理，自拉自唱的猙獰醜態，簡直令曹興誠和我等外省「台獨人」啼笑皆非！

77歲的「台獨老頑童」曹興誠先生，竟然快手快腳地在今天就發表了一篇題為《笑談「台獨罰則指引」》的文章，鼓勵台灣人民「做一個堂堂正正的台獨」！（資料照）

想不到，77歲的「台獨老頑童」曹興誠先生，竟然快手快腳地在今天就發表了一篇題為《笑談「台獨罰則指引」》的文章，鼓勵台灣人民「做一個堂堂正正的台獨」！行文亦莊亦諧，立論擲地有聲！簡直迫令老共非得隔海對他祭出「死刑」殊榮不可‼️

♦️ 曹興誠最令我「嫉妒恨」

坦白說，曹興誠是一個令我這等「窮酸秀才」非常「嫉妒恨」的老傢伙！因為，認識這老小子之前，我總自以為那些富商巨賈除了一身銅臭之外，哪能跟咱一比「書香」呢？

但是，自從曹興誠也玩起時下年輕人流行的YT後，我從他發表的「視頻」中，很沮喪的赫然發現，曹興誠不但是台灣半導體產業的開山教父，不但事業有成，不但有錢、有名！更令人意想不到的是，他不但有深厚的文史家學淵源，甚至於對西洋哲學、東方佛學和中華古董陶瓷都很有研究！

♦️一個帶有台灣「鄉氣」的北京人♦️

但是，在「嫉妒恨」之餘，令我十分感動的是，這位在北京出生，在台中清水鄉下長大，帶有「台灣鄉氣」的外省二代，經常挺身而出，為台灣人打抱不平。

甚至於，他還公然藐視中國的「反分裂國家法」。到處出錢出力，四處贊助國內外著名智庫，召開研討會，從台灣歷史、國際公法、現實政治與民主第三波等各個角度，來剖析該法的虛構管轄權與虛偽的「一中」命題。從而確立台灣人民自我前途的自決權，以及台灣獨立自主的國家主權。

♦️國共聯手將「台獨」污名化、妖魔化♦️

事實上，不論是中國共產黨的「反分裂國家法」或是「懲治台獨份子意見書」，都是承接中國國民黨長期以來對「台獨」的污名化和妖魔化！彼等狼狽為奸之目的，無非都想要把台灣人踩在中國的腳底下，永世不得翻身做主！

6月21日「中共國」突然發佈所謂「懲治台獨份子意見書」，讓台灣人再度見識到黔驢技窮的中共，其蠻橫無理，自拉自唱的猙獰醜態。（中央社資料照）

尤其，中國的「懲治台獨份子意見書」，更把台灣人之主張中華民國入聯、或主張「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的所謂「兩國論」或「一中一台」都歸類為所謂的「台獨」範疇中，徹底暴露出中國「反獨」的目的其實就是為了「促統」‼️

♦️「台灣民主國」是台灣「第一獨」♦️

但是，回首台灣史上「第一獨」，當數1895年5月25日獨立建國的「臺灣民主國」。那是因為中國甲午戰敗，馬關條約割台求和，被中國遺棄的台灣士民無力回天之餘，只好獨立建國，並自主發起「乙未」獨立保台之戰 。

台灣人民的「乙未之戰」，堪稱史上雙方武力最不對稱的戰爭。台灣人以最簡陋的武器，與日本當時最先進的陸、海軍周旋了150天，竟然遠超過甲午陸戰中國正規軍的表現！這就是「台獨」的起源，堂堂正正，光明磊落，勇氣十足，可歌可泣！

♦️父母遺棄子女即永久喪失「親權」♦️

中國一向喜以「祖國母親」自居，殊不知，如依據民法「親權」理論，父母不論任何理由，只要將子女遺棄、出養或典賣，就會構成「親權」的永久喪失。

因此 ，二戰日本戰敗宣佈「放棄」台灣及澎湖列島。按照當時聯合國通例，本應交由台灣人民自決，但是，1945年10月中國藉著代表盟軍接收台灣之隙，軍事佔領台灣，強行剝奪了當時台灣人民應有的「自決權」。將「接收台灣」偷換概念成為「光復台灣」。造成國際法上「台灣地位未定論」的爭議，迄今仍然餘波蕩漾。

♦️國民黨血腥鎮壓「二二八」是台獨勃興的血淚碑♦️

當時執政的國民黨政府，不但罔顧台灣人民要求自治自主呼聲，甚至於還擅自成立「台灣行政長官公署」，儼然取代「日本總督府」，竟以「解放者」、「征服者」姿態，將台灣置於國民黨特務與軍、憲、警統治之下。

尤令台人詬病的是，來台接收之國民黨文武官員，先以「懲治漢奸條例」恐嚇台灣士紳。繼又以「沒收日本人資產」為名，強行掠奪眾多台日合資企業之資產。貪污腐敗，蠻橫無能，領台未及一年半載，即令台灣人民鄙夷唾棄，離心離德。終致引爆「二二八」全台大規模抗暴事件。台灣多處地方還出現台民自組的民兵進行武裝抗爭。儼然成為1895「乙未」戰爭之重演。

在國民黨派重兵鎮壓，甚至於「清鄉」掃蕩，濫捕濫殺之下，雖然將「二二八」民變強行「平定」。但由於台灣人民死傷無算，從此埋下敵視中國之心結，更成為日後台灣獨立運動再度勃興的血淚傷心碑。

♦️「二二八」宛如「嚴重家暴」喪盡國民黨統治的正當性♦️

事實上，國民黨以超比例原則，武力鎮壓「二二八」的血腥作為，按照前揭「親權」理論，實有如「管教失當」，造成嚴重「流血家暴」，這也是構成父母喪失「親權」的「關鍵要件」。

換言之，「二二八」事件，泯滅人權人性的血腥鎮壓，實已使國民黨政府喪盡統治台灣的合法性與合理的「道德基礎」。而只能藉由「戒嚴法」，赤裸裸地以軍警特務來維持其在台灣的「外來政權」統治地位。

另一方面，國民黨為卸責，曾將「二二八」事變責任甩鍋於「台共」及「台獨」。長期以來更藉其「黨國體制」掌控下的「黨國教育」，肆意將台灣人追求台灣人當家作主的「台獨」運動，污名化、妖魔化。

♦️國民黨是以死刑威嚇台獨的始作俑者♦️

更有甚者，國民黨在1946 年6 月，制訂《懲治叛亂條例》，其中的第二條第一款（即所謂「二條一」），加重刑法100條所謂「內亂罪」之處罰，其刑度為唯一死刑。成為國民黨在台灣專政時期，鎮壓台灣人民，懲治所謂「台獨」份子的最大殺器！

換言之，中共此番公佈之所謂「懲治台獨份子意見書」，窺其內文，竟然宛如國民黨當年《懲治叛亂條例》，其中所謂「二條一」的翻版。

前國大代表黃澎孝自嘲︰伏望 習大大明鑑本台獨「舉發之功」，恩賜將本台獨之「死刑」改判「死緩」如何？！圖為黃澎孝（前）曾與自由撰稿人汪浩至北檢出庭、自拍留影。（資料照，黃澎孝提供）

事實上，近年來國共兩黨一再公開宣佈聯手「反對台獨」，如今，中共更仿效國民黨當年之《懲治叛亂條例》，炮製《懲治台獨份子意見書》，揚言欲將頑固台獨份子，處以「死刑」，引起海內外一片譁然，秒懂國共系出同源，鎮壓台灣人民的手段也是「異曲同工」，磨刀霍霍地以死威逼⋯⋯。

♦️台灣人民無懼於國民黨的死刑與苦牢，堅定支持台灣獨立，無怨無悔♦️

然而，以國民黨手握「唯一死刑」，威權統治台灣超過半個世紀，無數「堂堂正正台獨」或死於刑場，或長期關押於綠島、岩灣之苦牢，仍無法鎮壓勇敢的台灣人，投入為實現台灣獨立自主，捨生忘死，前仆後繼的台獨運動。最終達成「總統直選」，實現台灣人民當家作主，中華民國與中華人民共和國互不隸屬的偉大成就。

換言之，以國民黨直接在台灣，以死刑威嚇台獨都無法成功，更遑論隔海揮刀的中共，焉能撼動堂堂正正的台獨半根寒毛⁉️

事實上，以曹興誠等為首，台灣諸多半導體乃至於AI的如雲高手，將來「台獨戰士」AI化，更能手不血刃，就能讓侵台共軍陷於AI戰具構成的無人地獄中，「自我解放」生命於台灣海峽的黑水溝中！恐怕連求降告饒的機會都沒有了！還肖想想什麼「懲治台獨」呢⁉️

㊙️Ps.本文實涵有「舉報」曹興誠為「台獨」之深意。
伏望 習大大明鑑本台獨「舉發之功」，恩賜將本台獨之「死刑」改判「死緩」如何⁉️
（作者為前國大代表）
（本文經作者同意轉載其臉書貼文）

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