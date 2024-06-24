自由開講》緬北詐騙集團禍害人間：原來中國是始祖！

◎陳俊

緬北電信詐騙集團崛起的背景

緬北電信詐騙集團在近年迅速發展，背後有許多複雜的因素，中國政策對於緬北投資與影響持續擴大，而這些投資中是否發生不道德甚至非法的交易，成為外界關注焦點，這些投資背後的利益鏈，也使得緬北的詐騙集團得以迅速發展，然更令人擔憂的是，中國政府無法有效控制這些詐騙集團，引發許多批評及懷疑的聲音。

中國政策與緬北電信詐騙集團的關聯性

中國政府對緬北地區的經濟投資及政治影響力日益擴大，這些投資不僅在經濟層面帶來變革，同時也對當地社會產生深遠的影響，中國與緬北的經濟利益交換中，部分不法份子看中機會，利用該地區的法律與管制漏洞，開展電信詐騙活動，這些詐騙集團在中國政策的支援下猖獗成長，與中國政府之間的利益關係環環相扣。

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圖為2023年緬緬甸北部佤邦司法委近期搗毀了數十處詐騙集團據點，15日再向中國公安移交277名電信詐騙犯。（擷取自微信）

緬北電信詐騙集團對當地社會的危害

緬北電信詐騙集團的活動對當地社會帶來巨大的危害，許多無辜民眾被騙走生活積蓄，甚至陷入生活困境，不僅損害當地社會的正常運轉，也對當地政府與法治體系構成極大挑戰，電信詐騙活動猖獗，不僅是當地安全與穩定的威脅，更是中國政治影響力擴大的陰影。

結語

國際社會與緬北當地政府應該採取更加有力的行動來打擊電信詐騙活動，透過國際合作以及制定更加嚴格的法律法規，共同阻絕詐騙集團的發展空間，保障當地民眾的權益，此外也須加強對緬北地區的監管與管理，強化法制建設，遏止詐騙集團肆虐，未來緬北電信詐騙問題的解決需要全球共同合作，為當地社會穩定與安全而努力。

（作者為國際情勢研究員）

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