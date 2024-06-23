自由廣場》﹙李筱峰專欄﹚台灣五恥！

◎ 李筱峰

國會擴權覆議案終於在立法院被藍白統派否決了！我想起九年前在本專欄發表過的文章〈台灣十大羞恥〉（二○一五年三月廿八日），其中一恥，我說：「一個殺人無數的外來政黨；一個侵占國產近千億至今仍不歸還的黨；一個貪污腐敗（出現一大票掏空台灣，逃亡海外的貪污犯、經濟犯）的黨；一個過去欺騙台灣人要消滅共匪，現在卻聯共媚共的黨；一個政商掛勾，圖利財團的黨…至今還可以存在，而且還可以執政（時為馬英九主政）。這是台灣的恥辱！」

按一般專制威權轉型為民主政體後，原來專政的威權政黨都要解散。但是台灣民主化之後，過去一黨專政的中國國民黨卻恬不知恥依然存在。雖然後來失去執政權，但是他們長期在媒體、教育、軍隊、地方勢力的脈絡中，始終盤根纏結。更何況過去他們發誓要消滅的「共匪」，現在更成為其後盾，所以他們不在乎台灣的「民主化」、「在地化」，如九命怪貓猶存！

請繼續往下閱讀...

現在他們以些微的差距成為國會最大黨，再加上「小草」縱容出的八名投機政客成為他們的側翼，於是在國會恣意妄為！

面對如此亂政，我心煩慮亂，夫復何言？想起幾天前吾友黃瑞疆老師line給我的一段文章，題目「立法院的金寶螺」，心有戚戚焉，特引述如下：

「像農田裏揹著灰色盔甲的福壽螺，牠們成群結伴，聲勢浩大，悠遊在田間水渠中，牠們橫掃千軍，遍喫一切綠色草本，然後吐出一串一串血紅作嘔的螺卵，…這一切都源於台灣人的貪婪？進入立法院，福壽螺立刻升級，他們改名金寶螺，個個金光閃閃：有坐過牢的更生人、有侵佔國有地的黑道傳人、有太陽花運動的背叛者、有詐騙家族兼都更老屋的炒手⋯。當他們人數少時，在議場內遊走、咆哮、丟豬內臟…。現在他們佔領主席台，團團圍在曾赴中聯辦述職，被罷免市長的光頂院長周邊，在更生人和咆哮蔥的聯手下，通過一條又一條禍國殃民的擴權法案！而這一切也都源於台灣人的貪婪？六月七日總質詢時終於有了答案，曾在胡錦濤總書記身上要到兩億台幣的高金，嗆卓榮泰沒證據就指控『我們習近平』，要求韓院長還有傅崐萁要來幹的（擴權法案），不論他們背著藍色或白色盔甲，或標榜無黨籍的政治金寶螺們，肚囊中飽孕著都是串串血紅令人作嘔的螺卵。等到他們的子孫繁衍，必將台灣的一切啃食殆盡！福爾摩沙美麗寶島怎能不倒！」

讀完老友的義憤，容我繼九年前的台灣十大羞恥，補充當今台灣五恥：

因炒股兩度入獄的經濟犯，竟成為國會最大黨的黨鞭，一恥！

投機翻臉的太陽花背叛者，竟然在國會呼風喚雨，二恥！

台灣首位被罷免的市長，用膝蓋走路耍寶的丑角，竟成國會議長，三恥！

權力分立乃民主政治基本原理，國中生皆知，竟有留洋法學博士認為立法權對行政權是上對下關係。而且還在發言台上如小孩般鬥嘴「我比你大」，四恥！

把破壞威瑪共和、屠殺猶太人的納粹，拿來比喻維護民主自由的賴政府，對歷史如此無知的高金，五恥！

僅止五恥嗎？要寫五百恥也寫不完！短利貪婪的台灣人，你知恥乎？

（作者為台北教育大學名譽教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法