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自由開講》中共「涉台國安22條」擴大犯罪認定

2024/06/22 21:30

◎張宇柔

中共6月21日發布《關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，時間點恰巧為賴清德總統就職滿月之際，不免令人聯想中共此舉意圖對台施壓，特別針對中共當局認定的「台獨頑固分子」，對台實施法律戰。

中國大陸國台辦21日與相關部門召開記者會，宣布懲治「台獨」的新規。圖為記者會現場。（中央社資料照）

製造政治恐懼

中共立法表面上宣稱是依法嚴懲「法理台獨」、「倚外謀獨」、「以武謀獨」等分裂行徑，然中共當局針對「分裂國家」的犯罪認定解釋過於廣泛，凡台獨行動、台灣法治運作、教育文化、言論等，都可能被認定為「分裂國家」的犯罪行為，恐被處以嚴厲刑罰，最高可判處無期徒刑和死刑。中共利用單邊立法威脅台灣、製造政治恐懼，意圖造成我國內部紊亂。

缺席審判的荒謬性

「涉台國安22條」，對於追溯期限的認定，全權交由執法人員自行判斷，該法提及可進行缺席審判，任何「曾經」宣示遵守中華民國憲法的人都可能被視為分裂國家，該意見的第15條甚至表示，若放棄台獨，便可撤案或以不起訴處分，凸顯中共立法的統戰意圖濃厚。

赴中風險提高

中共可能要求台灣人士表現「政治效忠」，這對台商、藝人而言將產生重大影響。如日前，中共邀請台灣藝人參加中國的商業活動、提供高額酬勞等經濟誘惑；針對台商則是刻意對其查稅並刁難，藉此讓台商「聽黨話」。由此看出中共利用經濟利益及政治誘餌對台實施統戰，此外，赴中國、港澳的風險增加，台灣民眾需謹慎考慮，避免被冠上「莫須有」的罪名。

台灣民眾前往中國前應審慎評估風險，特別是今年七月後，中國國安規則更為嚴格，加上「涉台國安22條」，前往中國、甚至是港澳，都有被羅織罪名的可能性。此次中共單邊立法，顯示出其對台政策日趨強硬，台灣民眾應提高警覺，避免誤入中共的法律陷阱。
（作者為自由業）

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