自由開講》懲治臺獨 中共修法的政治意圖

◎茜茜

中國6月21日發布懲治台獨的「意見」，對於「分裂國家」最高可判死刑。 （圖取自網路）

6月21日中國公布「懲治『臺獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」，其中針對推動臺灣加入國際組織、進行官方往來，以及在媒體上否認「臺灣是中國一部分」的行為，將依中國刑法第103條以分裂國家罪處罰，這一舉措顯示，中國正意圖透過缺席審判威嚇臺灣，並試圖營造對臺灣具有管轄權的假象，實質上政治目的勝過於法律正義，國際社會應對此舉採取反制措施，並與臺灣共同譴責中共的威嚇行徑。

中共修法背後的政治意圖

中國此次公布的意見顯示，其政治目的是試圖鞏固對臺灣的統治聲稱，並藉此威嚇臺灣人民及其支持者，透過將臺灣推動加入國際組織、進行官方往來、以及媒體上否認臺灣屬於中國的行為定罪，中國政府希望向國內外展示其對臺灣擁有管轄權；然這種缺席審判的方式，更多是出於政治宣傳而非法律實施，旨在恐嚇臺灣及其國際支持者，削弱臺灣在國際社會的地位。

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缺席審判的法律與道德問題

缺席審判是一種嚴重侵犯人權的行為，特別是在國際法框架下，中國政府利用這種手段對臺灣進行政治打壓，不僅違反了基本的司法公正原則，也引發國際社會對中國法治體系的質疑，這些缺席審判往往缺乏透明性、公正性，並且很容易被用來打壓政治異見，進一步證明了其政治意圖遠大於法律正義。

國際社會在面對中國這一新修法時，應該採取堅決的反制措施；首先，各國應公開譴責中國這種打壓臺灣及其人民的行為，並通過國際組織如聯合國、人權委員會等平臺，強烈表達對中國政府行為的反對意見；此外，國際社會還應加強與臺灣的合作與支持，包括促進臺灣在國際組織中的參與，強化臺灣的國際地位，抵制中國政府的壓迫政策。

臺灣與國際社會的合作

面對中國政府的政治威嚇，臺灣應該加強與國際社會的合作，共同抵制中國的壓迫行徑，臺灣政府應積極參與國際社會，尋求國際支持與援助，同時也應加強自身的國防與安全能力，確保國家安全與主權不受侵犯，國際社會應該認識到臺灣在區域安全與穩定中的重要角色，並在各個領域與臺灣保持密切合作，共同應對來自中國的挑戰。

共同譴責與維護國際法治

國際社會應共同譴責中國的政治威嚇行為，並堅定支持臺灣的民主與自決權，各國也應通過外交手段、國際法律程序等多種方式，維護國際法治，確保中國政府不再濫用法律手段進行政治打壓；同時，鼓勵中國政府通過和平對話解決兩岸問題，尊重臺灣人民的意願，促進兩岸關係的和平發展。

（作者為研究生）

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