自由開講》「台灣是重要國家」 黃仁勳讓小粉紅急轉彎

黃仁勳在台期間多次公開挺台,稱台灣是世界最重要的「國家」之一,也讚賞台灣在科技與創新領域的貢獻 。(資料照)



黃仁勳上月26日抵台後,多次公開發表支持台灣的言論,稱台灣是 世界最重要的「國家」之一(Taiwan is one of the most important “countries” in the world.),也讚賞台灣在科技與創新領域的貢獻,並強調台灣 對全球半導體產業的重要性。黃仁勳5月29日第一次發表挺台言論 時,即引起中國人民及政府的不滿,但陸媒《觀察者網》直至6月6 日才刊文,批評黃仁勳,指其錯誤稱台灣為「國家」,並表示大陸企 業不可能與支持「台獨」的企業合作,要求黃仁勳給大陸同胞一個說 法,對此,黃仁勳僅針對「事實」回覆, 並未因陸媒的威脅言詞而改變挺台言論,黃仁勳回應表示,自己不是 發表地緣政治評論,而是感謝所有技術合作夥伴的支持以及對產業的 貢獻。



5月26日到6月6日,中間的12天發生了什麼事?



由於黃仁勳將台灣稱作「country」,讓小粉紅賦予「cou ntry」新解釋,表示「Country也能解釋成地區」, 用以自欺欺人,不得不說,小粉紅很會自圓其說,看到無法否認的事 實即改變說法、看法,讓事實與觀點一致,確保自己不會認知失調。 當小粉紅漸漸扭曲事實,接受現況後,中共當局再跳出來要求黃仁勳 給大陸同胞一個說法,凸顯出「政府有在做事」, 並表示大陸不可能與支持「台獨」的企業合作,不合作卻也不抵制的 關係是否太微妙?

政治第一還是技術優先?



中共當局將人工智慧列為戰略性新興產業之一,積極投入資源進行研 發和應用,中國是全球人口數第二高的國家(僅次於印度), 擁有龐大的數據資源,可建造資料庫,但,空有資料數據卻無技術根 本毫無作用,中國企業必須在人工智慧領域具有優勢才能擁有話語權 ,因此,對中國而言,人工智慧的發展不僅是經濟增長的關鍵,也是 國家安全和國際競爭力的重要因素,有鑑於此,中共當局急需輝達公 司的人工智慧關鍵技術,故未撻伐黃仁勳所言。

5月26日到6月6日期間,黃仁勳支持台灣引起爭議,中國媒體批 評他稱「台灣」為國家。與此同時,中國將人工智慧列為戰略新興產 業,對其關鍵技術需求迫切,因此,即使黃仁勳的言論已觸碰中國底 線,但中國權衡利弊後,依然不敢直接撻伐, 深怕無法獲得所需的關鍵技術。



(作者為自由業)



