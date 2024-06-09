自由開講》「台灣是重要國家」 黃仁勳讓小粉紅急轉彎

◎張宇柔
黃仁勳在台期間多次公開挺台，稱台灣是世界最重要的「國家」之一，也讚賞台灣在科技與創新領域的貢獻 。（資料照）
黃仁勳上月26日抵台後，多次公開發表支持台灣的言論，稱台灣是世界最重要的「國家」之一（Taiwan is one of the most important “countries” in the world.），也讚賞台灣在科技與創新領域的貢獻，並強調台灣對全球半導體產業的重要性。黃仁勳5月29日第一次發表挺台言論時，即引起中國人民及政府的不滿，但陸媒《觀察者網》直至6月6日才刊文，批評黃仁勳，指其錯誤稱台灣為「國家」，並表示大陸企業不可能與支持「台獨」的企業合作，要求黃仁勳給大陸同胞一個說法，對此，黃仁勳僅針對「事實」回覆，並未因陸媒的威脅言詞而改變挺台言論，黃仁勳回應表示，自己不是發表地緣政治評論，而是感謝所有技術合作夥伴的支持以及對產業的貢獻。
5月26日到6月6日，中間的12天發生了什麼事?
由於黃仁勳將台灣稱作「country」，讓小粉紅賦予「country」新解釋，表示「Country也能解釋成地區」，用以自欺欺人，不得不說，小粉紅很會自圓其說，看到無法否認的事實即改變說法、看法，讓事實與觀點一致，確保自己不會認知失調。當小粉紅漸漸扭曲事實，接受現況後，中共當局再跳出來要求黃仁勳給大陸同胞一個說法，凸顯出「政府有在做事」，並表示大陸不可能與支持「台獨」的企業合作，不合作卻也不抵制的關係是否太微妙?
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政治第一還是技術優先？
中共當局將人工智慧列為戰略性新興產業之一，積極投入資源進行研發和應用，中國是全球人口數第二高的國家（僅次於印度），擁有龐大的數據資源，可建造資料庫，但，空有資料數據卻無技術根本毫無作用，中國企業必須在人工智慧領域具有優勢才能擁有話語權，因此，對中國而言，人工智慧的發展不僅是經濟增長的關鍵，也是國家安全和國際競爭力的重要因素，有鑑於此，中共當局急需輝達公司的人工智慧關鍵技術，故未撻伐黃仁勳所言。
5月26日到6月6日期間，黃仁勳支持台灣引起爭議，中國媒體批評他稱「台灣」為國家。與此同時，中國將人工智慧列為戰略新興產業，對其關鍵技術需求迫切，因此，即使黃仁勳的言論已觸碰中國底線，但中國權衡利弊後，依然不敢直接撻伐，深怕無法獲得所需的關鍵技術。
（作者為自由業）
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