自由開講》也說黃仁勳現象！

◎一個律師的筆記本

黃仁勳會引來許多人的憎恨不難理解。這背後的心理機制，可以大略分為兩個類別。

輝達執行長黃仁勳。（資料照）

第一種，就是「喜歡看到別人失敗」，要是別人興旺發達就渾身不自在。關於這一點，鄭立君的〈為何越成功的人越惹小角色糾纏？〉一文已經有了相當恰切的分析（參留言），於茲不贅。

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至於第二種，則與他們的世界觀有關。他們有些人是真心相信，臺灣只有依附於天朝，才能在社會、經濟上找到活路。天朝是核心，臺灣只是邊陲，邊陲應該要依附於核心，承接從核心注入的活血，否則就會注定枯竭。小丑跳梁、自取滅亡。

這種思想，酷似傳統天朝中心主義的現代翻版。套用十幾年前曾經在某地引起迴響的一個句型：「要不是中央照顧你們，你們早完蛋了。」在這種思想下，邊陲既然在經濟上仰賴核心的滋養，那就應該在政治上順從核心的擺佈。理想的天朝秩序，就是靠這種方式維繫下去。

但黃仁勳是這個理想圖景中的一根刺！

重點還不是黃個人的想法是什麼，甚至有可能他的主觀想法與此相反，不重要。重要的是：他的事業模式太耀眼，以即使是這些人都無法忽視的方式提醒眾人：臺灣確實存在不用依賴天朝的經濟路線，可以獨立面對世界的產業鏈，不需要經過天朝的轉介。「大船出港，走向大海吧，海外天高地闊，沒有理由要把自己鎖死在大陸」他的存在，就好像是在向大家這樣說。

這樣就糟了。

這個前景，是對於許多人世界觀的重大否定，差不多是「天綱絕、地軸折、人理滅」的等級。對於世界觀的重大否定就等於是對於自我的重大否定，是可忍，孰不可忍？所以務必要否定黃仁勳，他的作法一定有問題，吃不到的葡萄一定是酸的，沒有融入天朝的臺灣一定是民生凋敝的。

說起來，這種現象也不是從黃仁勳才開始，先前有些對於台積電的憎恨，背後也是相同的心理機制。只是黃公行事引人注目，相應的議論也就特別多。再者，黃仁勳也不是「不作」天朝的生意，而是「不需要依賴」天朝的生意。

那就更招人恨了。我們賺天朝的錢都要跪，為什麼你可以站著？你站著，我們這些跪下去的人算什麼？為什麼你可以不跪？為什麼你可以不跪？為什麼？

所以說，這些人還是會繼續用言語宣洩對於黃公的憎恨。雖然這樣沒有辦法讓腿站起來，但多少可以讓自己心裡舒坦一點。天長地久有時盡，此恨綿綿無絕期。

本文經授權轉載自一個律師的筆記本臉書：也說黃仁勳現象

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