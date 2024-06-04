自由開講》六四事件三十五週年！台灣需避免中國入侵重複慘劇

◎張天泰

六四天安門事件三十五週年，曾經連續30年舉行大規模集會紀念六四的香港，如今在嚴厲的國安法管控下，只能隱晦哀悼這場悲劇。有媒體刻意將頭版開天窗，並在社論表示「唯有將段段文字化作空格子與一片白，以應對當前局勢」；另有獨立書店在張貼「35/5」後，遭警察上門登記顧客身分。

然而，六四天安門事件，國際社會多將在事件中阻擋坦克的男子視為成為中國民主運動的象徵、反抗極權主義的共產政權壓迫之形象，與公民對於武裝鎮壓所進行的非暴力不服從行動，但今天中國中共卻關閉天安門城樓，選擇逃避冷處理。

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六四天安門事件35周年，陸委會籲中共面對歷史尊重民主，中共應勇於面對「六四事件」歷史事實，以更柔軟、開放與包容的態度傾聽人民的聲音，並且呼籲北京以具體的行動實現民主制度、保障基本人權，如此方是長治久安的現代化途徑。

獨立書店在張貼「35/5」後，遭警察上門登記顧客身分。（美聯社）

作家米蘭‧昆德拉（Milan Kundera）曾說「人類對抗權力的鬥爭，就是記憶與遺忘的鬥爭」，六四事件不能忘也不敢忘，過去數十年，中國和世界都發生了巨大的變化，令人悲憤、當年事件的罪魁禍首至今不但未受懲罰，依舊打壓、加害維權和民主人士，香港的自由和法治受到踐踏，因為天安門廣場學運的改革訴求最終被坦克車屠殺鎮壓告終，中共也沒有因為這次大規模人權侵害而被究責，導致中共政權逐步箝制言論、封殺公民社會組織、打壓維權律師、迫害各種異議人士，甚至以極端邪惡的手段迫害西藏人、東突厥斯坦人以及法輪功學員，當全球已經無法漠視中共政權在新疆再教育營的種族滅絕和危害人類罪，而民主台灣關心六四議題就愈發重要，這是民主人權對抗極權反人類的戰爭，台灣社會的每一分子，需理解追究中國中共政權暴政的責任，已經是當前全球最重要的人權政策議題。

反政治烏托邦《一九八四》作者George Orwell，曾提及：「政治語言是設計來使謊言聽起來像是真話，謀殺像是正派行徑，空氣像是固體。」，中共正使用科技威權主義（Technological Authoritarianism），來掌控中國境內十四億人民，加拿大多倫多大學也做出研究：中國微信正在嚴密監控全球帳號，微信被曝光監控民眾無底線，看微信和TikTok的同時，中國中共欲用大數據監控思想，進行強迫推播訊息，強制設定議題，也就是其口中的「文化輸出」，中共加強了對中國民眾的思想控制，把不同意見以「不愛國」為名進行鎮壓，這種新型態宰制社會與排除異己的作為，被學界冠之為「科技威權主義」，對人權戕害的程度遠甚中共統治的任何階段，而中共天網系統，是中華人民共和國政府建成的世界上最大的視頻監控系統，利用了人臉識別、大數據、聲紋辨識（微信語音留言回傳建檔）、人工智慧等技術，是中國大規模監控體系的一部分，天網系統連接不同地方的監控鏡頭，可在極短時間內識別大量民眾身分，中國大陸本土企業海康威視、商湯科技、華為、中興等均參與了天網工程的建設。

近來，中國力推所謂的「數字人民幣」，也就是中國央行發行的數位法定貨幣，只要使用指定的錢包APP，就能透過數位化的人民幣來進行消費，只是明明中國本來就有支付寶、微信支付等功能完善的電子支付系統，怎麼又要另外推出數位貨幣？這是極權中共加強完全對人民的監控達成維穩效果的最後一步，扣住人民的錢袋子，你就算是破兆的富豪，不聽話不服從黨的命令，所有資產也會被中共一夕歸零充公，而中國中共近年來積極推動的網路管理、社會信用體系的建構以及天網工程和DNA資料庫的建立等，特別是黨國對「大數據」的壟斷，也讓中國社會關係也隨之變化，透過科技發展與制度創新，表面上說是黨國體制名為替社會編織更完善的安全網絡，但實質上卻是對社會布下天羅地網，等同一個等級更高的「老大哥」無所不用其極地監控著所有人民，在中國境內，中共已合理化、合法化剝奪其十四億人民的基本自由，並以能監控人民為驕傲，在中國中共監控系統下，連看愛情動作片都可以變成雙開入罪的荒謬理由，而民眾發表之言論受到中共高度審查管控常因言獲罪，情節嚴重者並得處以顛覆國家政權罪。

日前，在台灣台大開講，掀起愛台灣感謝台灣這個國家旋風的輝達（Nvidia）創辦人及執行長黃仁勳，多次提到「台灣是無名英雄，是世界支柱」、「全球科技業都依賴台灣」，但這言論讓中國小粉紅按耐不住，甚至揚言要封殺輝達，雖中國中共對輝達無法抵制，也不可能封殺，反而輝達有能力封鎖中國，卻從中看到小粉紅的胡鬧成性和中共的脆弱性。沒有基本人權和基本自由，所有的經濟成果都會被專制極權掠奪一空，這也是台灣人民必須小心的地方，勿忘林瑞陽順從中共，乖的像羊，其財產仍被中共掠奪，被凍結約人民幣20億元（約新台幣88.4億元）資產，中共一聲令下，無論平時多順從，財產、權利、自由、甚至生命，一夕之間就可能化為烏有，把國際社會約定俗成的規範不當回事、把國際法庭的判決當空氣、把國際社會遵行的條約當廢紙一張。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中）2日晚間在台大舉行主題演講。（資料照）

共產黨統治下的中國，已成為當今全球最惡名昭彰的流氓國家，基本的人身安全和財產安全的保障在哪裡，這也是學者戚務念在2019年提到中國社會大眾，對於中國社會產生信任危機的根本原因，這是中共避談，也不能負責的關鍵問題。而前幾天香港民主派人士被中國中共指控「意圖顛覆國家政權」的案件開審，16名被告中有14人罪名成立，恐將面臨最低3年、最高終身監禁的刑期，香港失去自由民主和言論自由的慘劇，就在眼前上演。

筆者曾深入中國的大學教學三年，有親身體驗極權中國社會的真實經驗，不顧自身說出真話的風險，一再警示台灣社會七字「極權中共不可信」，因為真相是人民在極權中共的眼裡，都是工具化的韭菜，用完丟棄，在親身見識到極權中共窒息治理的真面目後，深深體會到台灣這個國家的民主自由政體，必須靠每一個台灣人民站起來捍衛保護，政府須和世界各民主國家連線行動，在政治和經濟開出新路，不能完全依賴中國，這也是為什麼台灣社會，必須年年關注六四議題的真正原因，只要中國中共以各種形式入侵台灣，六四事件慘劇就會歷史重演，不可不謹慎小心！

（政治工作者）

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