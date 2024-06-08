自由開講》「與其討中共喜歡、不如受國人尊敬！」

◎陳學獎



已故前法務部長陳定南先生曾說：「如果討人喜歡與受人尊敬無法兩全，我寧願受人尊敬。」曾被譽為「現代包青天」及「陳青天」的他，生前擔任過宜蘭縣長、立法委員，為宜蘭留住了青山綠水，更為台灣選舉奠定清廉的風氣。

陳定南生前擔任過宜蘭縣長、立法委員，為宜蘭留住了青山綠水，更為台灣選舉奠定清廉的風氣。圖為賴清德向陳定南銅像獻花。（資料照）

當年台塑六輕原本屬意宜蘭，在陳定南與王永慶的電視辯論之後。他說「如果我同意了台塑，我將會是宜蘭的千古罪人！」，如今36年過去了，回顧歷史證明了他的明智遠見。對比現今國民黨的傅總召，不顧中央山脈的山川永續及國庫財政收支，竭盡所能執意要通過二兆預算且工程遙不可期的花東公路運輸計畫，其居心叵測令人匪

夷所思！

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中國旅澳作家袁紅冰先生在今年2月中旬就曾公開預言：中共國家主席習近平特別指示其統戰部主任王滬寧，對前來訪問的傅崐萁交付任務，要製造台灣立法院的國會紊亂景象，刻意干擾賴清德政府的國家施政工作，好讓人民對於停滯不前的政府感到失望，而遂行中共的統戰陰謀。



由此可見，『花蓮王』在立院的提案，究係真為國會改革及交通建設嗎？還是一昧迎合討好中國的喜歡，而提出草率悖逆之議事，相信國人的眼睛都是雪亮的。對於未經審慎評估就決議要通過的重大工程建設，不旦花費龐大的財政預算，更嚴重影響未來世代子孫的生活與環境品質，堅持這種違憲政策的立委，真正是台灣千古的罪人！

身為一個國會立委當有正確的勇氣，才能堅持自己所相信的核心價值，陳定南先生當時的遠見和魄力，比起當下所得的利益重要許多。因為他說：「建設的錢是人民的，我只是一個監工。」，希望藍白二黨的立委們，要真正為自己的國家及人民謀福祉，切勿僅為一面討好中共，而唱衰自己的國家，喪失了人民對你們的尊敬。

（作者為公務員）





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