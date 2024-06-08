晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》「與其討中共喜歡、不如受國人尊敬！」

2024/06/08 20:53

◎陳學獎


已故前法務部長陳定南先生曾說：「如果討人喜歡與受人尊敬無法兩全，我寧願受人尊敬。」曾被譽為「現代包青天」及「陳青天」的他，生前擔任過宜蘭縣長、立法委員，為宜蘭留住了青山綠水，更為台灣選舉奠定清廉的風氣。

陳定南生前擔任過宜蘭縣長、立法委員，為宜蘭留住了青山綠水，更為台灣選舉奠定清廉的風氣。圖為賴清德向陳定南銅像獻花。（資料照）  

當年台塑六輕原本屬意宜蘭，在陳定南與王永慶的電視辯論之後。他說「如果我同意了台塑，我將會是宜蘭的千古罪人！」，如今36年過去了，回顧歷史證明了他的明智遠見。對比現今國民黨的傅總召，不顧中央山脈的山川永續及國庫財政收支，竭盡所能執意要通過二兆預算且工程遙不可期的花東公路運輸計畫，其居心叵測令人匪
夷所思！

中國旅澳作家袁紅冰先生在今年2月中旬就曾公開預言：中共國家主席習近平特別指示其統戰部主任王滬寧，對前來訪問的傅崐萁交付任務，要製造台灣立法院的國會紊亂景象，刻意干擾賴清德政府的國家施政工作，好讓人民對於停滯不前的政府感到失望，而遂行中共的統戰陰謀。


由此可見，『花蓮王』在立院的提案，究係真為國會改革及交通建設嗎？還是一昧迎合討好中國的喜歡，而提出草率悖逆之議事，相信國人的眼睛都是雪亮的。對於未經審慎評估就決議要通過的重大工程建設，不旦花費龐大的財政預算，更嚴重影響未來世代子孫的生活與環境品質，堅持這種違憲政策的立委，真正是台灣千古的罪人！

身為一個國會立委當有正確的勇氣，才能堅持自己所相信的核心價值，陳定南先生當時的遠見和魄力，比起當下所得的利益重要許多。因為他說：「建設的錢是人民的，我只是一個監工。」，希望藍白二黨的立委們，要真正為自己的國家及人民謀福祉，切勿僅為一面討好中共，而唱衰自己的國家，喪失了人民對你們的尊敬。

（作者為公務員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書