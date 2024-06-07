自由開講》若真倒閣？藍、白立委敢為自己的行為負責嗎？

◎謝志杰

行政院６日對立法院修正《立法院職權行使法》部分條文、增訂《中華民國刑法》等修法內容提出覆議案，然而國民黨立法院黨團總召傅崐萁反問覆議案若未成功，行政院長卓榮泰要下台嗎？相信卓院長已經準備好接受倒閣的結果，只是這時不禁要問，藍白立委敢為當時在議場的決策負責嗎？

行政院院會昨（６日）針對藍白主導通過的國會擴權法案提出覆議，國民黨團總召傅崐萁（右）嗆覆議若失敗，行政院長卓榮泰（左）要下台嗎？卓院長則反擊：憲法增修條文無辭職選項。（報社合成／資料照）

台灣是個高度法治的社會，政治人物毋須用嗆聲的方式，只要一切依法辦理，不需要比誰的聲音大。而依據憲法增修條文第三條第二項第二款明訂，行政院對於立法院決議之法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統之核可，於該決議案送達行政院十日內，移請立法院覆議。

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當然立法院也可依照第三款對行政院院長提出不信任案。如不信任案通過後，行政院院長應於十日內提出辭職，並得同時呈請總統解散立法院。這樣的結果立法院諸公能不能接受這樣的結果？

在政治舞台上，責任是一個不容忽視的重要詞彙。政治人物的行為舉止與所採取的政策，都應當基於對民眾負責的態度。行政院的行動展現了政府對於政策的堅定信念和責任態度，即便在面對各方批評和壓力時，仍堅持立場，勇於承擔起責任；若藍、白立委所謂的「國會改革」是對的方向，那是否也有承擔政治責任的勇氣，面對可能解散國會重新選舉的結果？

（作者為博士生）

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