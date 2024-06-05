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自由開講》不需要為了惡法三讀通過而沮喪！

2024/06/05 12:22

◎一個律師的筆記本

不需要為了惡法三讀通過而沮喪，因為這是本來就知道會發生的事。

從他們掌握立法權的那一天開始，就可以預期事態會走到這一步。嚴格來說，損害並不是到今天才造成，早在1月13日當天，損害就已經發生了。要沮喪，在四個多月前沮喪就好，不需要到今天才開始。

說到底，本來就不太可能指望透過抗爭讓他們撤回惡法。抗爭若要達到這個效果，前提是掌權者仍然在乎抗爭者的意見。

說到底，本來就不太可能指望透過抗爭讓他們撤回惡法。抗爭若要達到這個效果，前提是掌權者仍然在乎抗爭者的意見。圖為抗爭民眾自製海報，批判民眾黨立委黃國昌「民主已亡」。（資料照）

但是現在的國會多數黨會在乎嗎？

顯然不會

不需要對現在的國會多數黨有這個期待。若把它們理解成正常民主國家的正常政黨，這樣的想像本來就脫離現實。對於它們而言，盡快向北京交差，遠比顧及臺灣內部的社會共識更重要。一句話：它們在乎的是幕後老闆，而不是臺灣社會。臺灣社會的反對聲浪再強，對於不在乎的人也是馬耳東風。香港在2019年曾有號稱百萬人的大型抗爭，照樣在同一個幕後老闆的碾壓之下無力回天。殷鑒不遠，何需幻想？又怎麼會在2019年之後還有這種幻想？

但要說現在的抗爭是徒勞無功嗎？

也不是。

臺灣局勢的關鍵差異，在於行政權仍在本土勢力手中。有了這些抗爭，展示出社會上反對惡法的能量，行政權才有強勢回應的底氣。抗爭的意義，並不是要寄期望於已不值得期望的立法權，而是向行政權表達支持。否則，行政權就更有可能在國會擴權的裹挾下遭受架空，而臺灣也將淪為北京的玩物。

局勢雖然險峻，卻仍然有一搏的空間。戰鬥從現在才要開始，而且會持續數年。拜吾國選民捨易從難的玩笑所賜，開啟了這個波高浪急的大時代。儘管我們本來不一定要走這麼辛苦的路，卻還是被迫走上這個方向。吾國興廢在此一戰，灰心喪志大可不必。

接下來，行政權如何回應反制，才是最關鍵的戰場。

本文經授權轉載自一個律師的筆記本臉書：不需要為了惡法三讀通過而沮喪！

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