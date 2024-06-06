自由開講》高鐵可在兩秒煞停？ 花蓮王無可行性「花東三法」害死花蓮

◎ 張天泰





國民黨立院黨團總召傅崐萁力推「花東3法」，交通部預估總金額高達2.5兆元，不僅要將中橫高速公路（國道6號）東延至花蓮，還要修建環島高鐵，傅更預告本會期延會結束前三讀，但卻提出萬一碰上地震，高鐵「在兩秒以內就能夠煞車。」荒謬說詞，而花東三法在財源籌措、交通評估目前也付之闕如，不可再跟著傅粗糙立法。

對於立法院國民黨團總召傅?萁提出「花東交通三法」，苗栗縣長鍾東錦表示，「這是假議題」，因為中央不可能有此預算，也認為傅沒有能力找到企業投資。 （資料照）

現在國民黨的民調掉了17%，連花蓮王的同黨立委賴士葆博士都看不下去，「花東三法有這麼急嗎？」賴士葆提及傅強調BOT（民間興建營運後轉移模式），但台灣高鐵是BOT最糟糕的典範，最後是政府出資的，認為台灣BOT很難做、OT（民間營運政府投資興建完成）比較有可能，這都可以討論。而苗栗縣長鍾東錦更直接批判花東3法案未必有利花蓮觀光，這是「假議題」，這做了花蓮會被害死。

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花蓮王不重修政策說服學分，要當唬爛產生器說高鐵可在2秒煞停，亂提無可行性「花東三法」害死花蓮，此次韓國瑜被傅綁架，也知道及時清醒要藍委「暫緩衝突性法案」，綠營已在感謝國民黨被花蓮王綁架，國民黨如果要盲目愚蠢跟著假流氓亂搞，不只立委團滅最後政治命運也會陷入悲慘困局！

（政治工作者、教育博士）

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