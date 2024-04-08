自由開講》地方民主改變家鄉

◎王家緯

在年初的大選結束之後，各地緊接而來的便是地方補選活動。數一數由北到南共有臺中市第15選區及宜蘭縣第4選區共2席議員，以及苗栗縣苗栗市長、雲林縣虎尾鎮長、麥寮鄉長及臺東縣大武鄉長共4個地方首長，這些缺額都將在本周4月13日進行補選。

然而，相較於全國性選舉，區域性的地方補選往往關注度不高，最終的投票率與正常地方大選相比也較低。然而，投票率的高低確會對地方最終的選舉結果造成影響，而這更會對民眾生活造成直接的影響。

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在這次的補選，以苗栗為例，現今的苗栗縣長鍾東錦曾有殺人未遂前科，更被媒體報導與地方砂石業者過從甚密有貪污之疑雲。而過去的苗栗市長，立委邱鎮軍，在去年競選期間，也被指從政前與幫派關係匪淺，更是當地經常涉入賭博與毒品案件的「阿帕契電子遊藝場」幕後老闆。

從苗栗縣長到苗栗市長，這兩人都有染黑背景，使得苗栗這幾年經常在《遠見雜誌》公布的〈縣市總體暨永續競爭力調查〉中的治安項目名列末段班，去年更是排名各縣市第18名，為全國倒數第二。如今，邱鎮軍轉戰國會成功，使苗栗市長空缺而需要補選，並與鍾東錦共推苗栗縣議員余文忠角逐此次市長補選，期望能夠延續國民黨在苗栗市的執政。

圖為苗栗市長補選三號候選人余文忠。（資料照）

這樣的候選人如果當選，所代表的不只是這二十年來發展被頭份、竹南等地超越的苗栗市，將會持續停滯不前。同時所傳達出的，更是苗栗的未來將持續由染黑的政治勢力所把持，地方的發展也看不見未來，而會持續鎖在眾人所揶揄的「苗栗國」之中，這難道是苗栗市民所期待看到的模樣嗎？

我們手中的每張選票，都能夠讓地方的命運有所不同。這次的選舉，不只是苗栗市，還有其他地方同樣都受到派系綑綁，進步與發展原地踏步。雖然，轉變的可能看似遙不可及。但是，只要我們好好把握每次的投票機會，其實都能讓你我的家鄉持續獲得解放與改變的機會。這周六，請大家一定要記得出門投票。

（國立大學研究生）

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