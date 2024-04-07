自由開講》淺談致命食安事件 導因於米酵菌酸攻擊粒線體

◎李政家

最近引起⼤眾恐慌的米酵菌酸（以下稱「邦克列酸」）食安事件中，我們觀察到，不同於⼀般的食物中毒上吐下瀉後過幾天就痊癒；邦克列酸中毒不但沒有解藥，而且會引發不可逆的器官衰竭，甚⾄喪失寶貴的⽣命。

北市寶林茶室的食安風暴擴大，死者解剖檢出「邦克列酸」毒素。（資料照）

我們不禁好奇，為何會如此嚴重呢？

關鍵在於⼀般食物中毒只影響細胞，⽽發炎過程產⽣⾃由基電荷相對較⼩，不致致命。⽽毒性強的邦克列酸（其他例如核能輻射、巴拉刈、砒霜…）的共同通性就是在⼈體接觸後，會產⽣極不穩定強電荷的⾃由基，掠奪粒線體的蛋⽩質、DNA以及電⼦傳遞鏈上的電⼦，導致有「細胞發電廠」之稱的粒線體失去功能無法提供細胞能量，細胞因⽽快速死亡。當細胞⼤量死亡後，就會導致器官衰竭⽽危及⽣命。

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這次食安事件讓民眾普遍注意到粒線體，其重要性就像⼿機的電池，當電池無法供電時，再貴的⼿機也只能毫無⽤處。同樣的，當粒線體功能下降，⻑期無法供應細胞⾜夠能量時，細胞就開始逐漸老化死亡，甚⾄產⽣突變轉化成癌細胞。

醫學研究也顯⽰，⼤部分的疾病例如⼤腦退化、精神病、⼼⾎管疾病甚⾄癌症，都與粒線體功能下降有關。近幾年歐美社會也逐漸意識到到，活化粒線體才是維持健康的根本之道。

然⽽，有別於傳統保健著重於補充⼤量的營養品，促進粒線體健康的關鍵在於透過曬太陽、踩土地、斷食、洗冷⽔澡等等回歸⾃然的⽅式，最能有效增強粒線體產⽣能量的效率，以供應細胞充足能量，⽽延緩老化。⼈⼈都能不花⼤錢就能重獲健康，培養身體的抵抗力，何樂不為呢！

（美國脊骨神經醫學博士）

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