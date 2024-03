自由廣場》炒粿條char kway teow 咖啡店kopitiam

◎ 曾泰元

2024年3月底,星馬血統的餐廳「寶林茶室」(Polam Kopitam)在台灣爆發了嚴重的食物中毒案,米酵菌酸或恐是罪魁禍首。

食安問題由專家斷定,政策措施由有司官員執行,作為英文教授、詞典研究者,我留意到有意思的語言細節。

餐廳名字的前句「寶林」英文拼為Polam,這或許是廣東話的音譯。後句「茶室」的英文用了Kopitam,台灣人讀來似乎陌生中帶點熟悉,因它暗藏玄機。

Kopitam的正確拼法其實應該是Kopitiam,寶林茶室的拼字少了一個「i」,不知是否想與Polam押韻,而刻意調整拼法。多個「i」的Kopitiam就是星馬閩南語「咖啡店」的讀法,作為普通名詞時,首字母的K要小寫,拼成kopitiam。

別小看這個閩南語轉寫的kopitiam,世界最大最權威的英文詞典《牛津英語詞典》(Oxford English Dictionary,簡稱OED)有收,2016年就已收錄,定義是「提供傳統馬來菜和中國菜的咖啡店或簡餐店」(a coffee-house or informal restaurant serving traditional Malay and Chinese fare)。

出問題的食物是炒粿條,粿條就是粿仔條,是用「在來米」製作的麵條,相當於客家的粄條,接近廣東的河粉。炒粿條的英文是char kway teow,音譯自星馬的閩南語,地位至尊的OED也在2016年收錄,定義是「用醬油、蝦醬炒製的一道粄條料理,加了全蝦、鳥蛤和豆芽」(a dish consisting of flat rice noodles stir-fried in soy sauce and shrimp paste with whole prawns, cockles, and bean sprouts)。

新加坡、馬來西亞因其英語環境加上閩南華人移民之故,為英文貢獻了一些音譯自閩南語的詞彙。台灣美食聞名全球,台語發音的bawan(肉圓)經常出現在美國CNN的報導裡,類似的台語音譯詞也是,而且越來越多,被OED收錄,只是早晚的問題。

(作者是東吳大學英文系前系主任,曾參與編纂數本英漢詞典與漢英詞典)

