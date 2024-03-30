自由廣場》炒粿條char kway teow 咖啡店kopitiam

◎ 曾泰元

2024年3月底，星馬血統的餐廳「寶林茶室」（Polam Kopitam）在台灣爆發了嚴重的食物中毒案，米酵菌酸或恐是罪魁禍首。

食安問題由專家斷定，政策措施由有司官員執行，作為英文教授、詞典研究者，我留意到有意思的語言細節。

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餐廳名字的前句「寶林」英文拼為Polam，這或許是廣東話的音譯。後句「茶室」的英文用了Kopitam，台灣人讀來似乎陌生中帶點熟悉，因它暗藏玄機。

Kopitam的正確拼法其實應該是Kopitiam，寶林茶室的拼字少了一個「i」，不知是否想與Polam押韻，而刻意調整拼法。多個「i」的Kopitiam就是星馬閩南語「咖啡店」的讀法，作為普通名詞時，首字母的K要小寫，拼成kopitiam。

別小看這個閩南語轉寫的kopitiam，世界最大最權威的英文詞典《牛津英語詞典》（Oxford English Dictionary，簡稱OED）有收，2016年就已收錄，定義是「提供傳統馬來菜和中國菜的咖啡店或簡餐店」（a coffee-house or informal restaurant serving traditional Malay and Chinese fare）。

出問題的食物是炒粿條，粿條就是粿仔條，是用「在來米」製作的麵條，相當於客家的粄條，接近廣東的河粉。炒粿條的英文是char kway teow，音譯自星馬的閩南語，地位至尊的OED也在2016年收錄，定義是「用醬油、蝦醬炒製的一道粄條料理，加了全蝦、鳥蛤和豆芽」（a dish consisting of flat rice noodles stir-fried in soy sauce and shrimp paste with whole prawns, cockles, and bean sprouts）。

新加坡、馬來西亞因其英語環境加上閩南華人移民之故，為英文貢獻了一些音譯自閩南語的詞彙。台灣美食聞名全球，台語發音的bawan（肉圓）經常出現在美國CNN的報導裡，類似的台語音譯詞也是，而且越來越多，被OED收錄，只是早晚的問題。

（作者是東吳大學英文系前系主任，曾參與編纂數本英漢詞典與漢英詞典）

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