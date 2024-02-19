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自由開講》台中市政府驗出西布特羅，不符合論理及經驗法則

2024/02/19 10:06

◎袁冰凝

台中市政府抽驗台糖國產梅花肉片檢出西布特羅事件，除中市府抽驗之單一樣品檢體驗出西布特羅外，相關單位已累計檢驗706件樣品，皆未檢出乙型受體素，甚至台糖公司再次將與中市府檢測的同一來源場、同一屠宰場、同日屠宰、分切、包裝之同批次肉品計4件，送請2家經TAF認證之實驗室檢驗，結果亦未檢出西布特羅。但有論者認為，既然複驗與初驗結果皆驗出西布特羅，是否應裁罰台糖公司？對此，筆者認為有待商榷，理由如下：

台中市長盧秀燕8日表示，她認同台糖梅花豬肉片檢出極微量瘦肉精「西布特羅」（Cimbuterol）是「個案」事件。（報社合成／資料照、台中市衛生局提供）

《行政程序法》第43條明定：行政機關為處分或其他行政行為，應斟酌全部陳述與調查事實及證據之結果，依『論理及經驗法則』判斷事實之真偽。持平而論，按過去發生食安事件之案例，如果是抽驗出一件食品有問題，再溯源相同批號的產品或原料，應該都會檢驗出同樣的問題，但本次台糖國產梅花肉片，卻唯獨中市府抽驗之單一樣品檢體驗出西布特羅，顯然不符合論理法則（指一般人均不致有所懷疑之理論上定律，具有客觀性）及經驗法則（基於日常生活經驗所得之定則，並非個人主觀上之推測）。

再者，針對「一盒採樣肉品檢出西布特羅，其餘抽樣皆未檢出」的檢驗結果，地方衛生主管機關在作成行政裁罰之前，自應對台糖公司有利及不利部分，進行審慎查證，又根據初步調查，西布特羅藥品目前僅有一家廠商進口，且只提供給實驗室做為樣品使用（包括10家衛生局實驗室及10家民間實驗室），並無流向農用系統之跡象，則台糖國產梅花肉片檢出西布特羅的污染源，究竟是來自畜牧場？屠宰場？分切加工廠？實驗室？抑或千面人所為？主政者必須嚴正看待並釐清真相，必要時應移送檢調偵辦，畢竟後續影響之層面，不僅是台糖公司的商譽、台灣國產豬的品質良窳、眾多養豬戶的生計，還有最重要的民眾食品安全問題。

（法務人員）

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