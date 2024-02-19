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自由開講》晚安小雞遭判刑兩年！問題根本是網友付錢給網紅造假

2024/02/19 09:36

◎張天泰

看到許多政論節目，接力嘲諷小雞被柬埔寨法院判2年入獄，在當地監獄會得皮膚病等戲謔之語，卻不正視會出現造假網紅小雞之流，為台灣網友拿錢去豢養，然而，此事件已引發國際媒體關注，英國國家廣播公司BBC在2月17日大篇幅報導，《BBC》特別提到「這些人製作的虛假影片含有影響當地榮譽、秩序和安全的內容」，小雞事件也負面影響台灣在國際的聲譽，同時，惡意污名化無辜受害的柬國人，以及在那裡從事正當工作，努力工作養家活口的人們。

晚安小雞（黑色上衣、左）、阿鬧遭柬埔寨警方逮捕，並被判處兩年有期徒刑。（翻攝自《柬中時報》）

台灣網紅為爭取流量賺錢、造假或刻意製造糾紛，不擇手段衍生爭議事件，已成被合理化之歪風，故筆者早已為文，勿被網紅任意設定議題！在超派鐵拳暴力網紅事件後，又來一齣小雞造假被判兩年，此社會議題除需正面戳破網紅的國王新衣，為流量合理化一切亂搞之亂象，更需看清楚問題的本源，是網友付大量金錢給小雞造假。

部分網紅已不能深刻體認自己的公眾責任，導致一錯再錯，直到無法挽回的牢獄之災，回頭深究此問題，是因這名網紅「晚安小雞」，其YouTube會員訂閱的收入，每個月就至少50萬起跳，也特別設定了會員機制，最基本的會員被稱為「雞蛋糕」，每月需付75元；更進階的會員被稱為「雞蛋糕經理」，每月需付300元；最高級的會員被稱為「雞蛋糕董事長」，每月需付1000元，除了能享受所有會員待遇，還可搶先收看新影片，滿6個月能加入專屬群組，也就是說加入群組前需先付6000元，深度檢視，根本問題是網友付錢給小雞造假，小雞造假是迎合這些網友所好，只是這次遇到大鐵板，被柬埔寨法院狠狠教訓！

最後，部分網友也必須誠實，你有付會員錢給小雞過嗎？

（政治工作者）

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