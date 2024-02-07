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自由廣場》瘦肉精檢驗 誰會翻車?

2024/02/07 05:30

◎ 林志翰

台中市府驗出台糖冷凍梅花豬肉片含有西布特0.002ppm，行政院跨部會召開記者會說明稽查結果，認為檢測同一來源、同一屠宰場的肉品都沒有檢出瘦肉精。

衛福部次長王必勝表示，地方政府判讀應該更謹慎。台中市府則回應，有驗出是事實，產品業者可依法申請複驗。台糖董事長楊明州強調「台糖從事養豬70年來從來沒有被檢驗出藥物，台糖公司不會也沒有動機，更不會去做違法的事。」

國民黨立法院黨團見獵心喜，總召傅崐萁斥中央政府毫無信用可言；「違停立委」徐巧芯則稱，台中市政府驗了22次都超標。

國民黨執政縣市乃至立院黨團千萬要小心，「Lin bay好油」翻車事件殷鑑不遠，與其大談政治語言，不妨靜下心來問問自己的常識。

「西布特羅」可以在網路上購買，但價格非常昂貴，50毫克就要價約新台幣2.8萬元，豬農加了根本沒有利潤可言，談利益，政客們應該比任何人都會精打細算。豬農添加「西布特羅」，根本違反常識。

台中市政府強調六次的檢驗結果一致，「違停立委」徐巧芯加碼其實驗了22次都超標，筆者更問，台中市政府或是國民黨立委諸公有沒有想過會不會是實驗室有著「一致性」的檢驗瑕疵，所以造成這次的風暴。

統計學上，有一致性地「準」或「不準」，如果誤差變因恆存在，「不準」成了恆定性，結果大家拼命相信結果為真，引發一片恐慌，政客更惡毒地製造政治對立。行政院跨部會在後續的稽查結果發現，同一來源、同一屠宰場的肉品都沒有檢出瘦肉精，「誤差變因」有可能是造成台中市這次檢驗出「西布特羅」的結果。

後山皇帝傅崐萁的政治發言非常麻辣，屢屢用貪腐、沒有信用的字眼攻擊中央政府，但若「西布特羅」事件最終大逆轉，或特定商品遭有心人士蓄意破壞，無關政府政策執行把關的全面性責任，還中央政府清白，不知傅崐萁要如何自圓其說？

（作者是國中教師）

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