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自由開講》國民黨立委存心搗亂立院

2024/02/21 09:44

◎陳啟濃

行政院長陳建仁到立法院做施政報告，國民黨立法委員群起突襲，大批人馬圍著主席台，每個人高舉標語，大聲吶喊。在野黨用這樣的動作來宣示照顧人民，能引發人民的認同嗎？或只是適得其反，人民更要問「好好開會很難嗎？」

行政院長陳建仁準備進行施政報告前，遭國民黨立委杯葛議事。（資料照）

在野黨通常在立法院有大規模的抗議阻攔官員作報告，這是對執政黨有重大缺失的政治性的抗議，不僅可將其施政問題彰顯出來，更能加緊監督執政的力量。

然而國民黨立委舉出的一些口號，諸如「我們要食安孩子要健康」、「國會要改革人民要真相」，似乎都不是政府的具體弊案，而是朝野一致性的期待與共識。所以呼口號大聲喧囂，阻止行政院長做施政報告，欠缺正當性，沒有說服力。讓人感覺就是為反對而反對，就是要鬧場才能善罷甘休的氛圍。

國民黨或許想要學民進黨以前扮演在野黨時候的反抗議事行為，然而時空背景早已完全不同。以前的國會民進黨席次少的可憐，而且還存在黨國體制的專制，如果沒有一些抗議的動作，又怎能激起民眾支持改革國會的熱情。

現在立法院國民黨是最大黨，大可按照議事規則進行國會改革，而且台灣食安工作，中央與地方都嚴格把關的很好，根本無需借題發揮。這兩個標語的主題，都是進行當中的妥善狀況，真的沒有任何需要抗議的理由。沒有抗議就不像在野黨該有的表現，對目前的政治環境已經不適合了。

（文字工作者）

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