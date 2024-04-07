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自由開講》國防部新式抗彈板問世

2024/04/07 09:46

◎心柔

去年7月網紅「山姆小叔」，在美國靶場針對國軍公發的抗彈板，採用類似當今共軍使用的子彈，進行實槍射擊測試，射擊後抗彈版未遭射穿，僅出現凹陷，卻遭網友質疑抗彈板未能保護軍人生命安全，此事後續經查證，國軍抗彈板帳料均相符，顯然「山姆小叔」使用之抗彈板並非國軍所產，然國人已因此事對國軍抗彈板效能產生質疑，因此，國防部持續精進抗彈板效能，軍備局於近日表示，研發之新式抗彈板將於年底量產，並特別聲明新式抗彈板參照美國軍規ESAPI規範製作，已通過抗彈、高低溫、墜落及振動等測試，確保能抵禦中共鋼芯彈，且每批新式抗彈板生產前必須經實彈射擊測試，合格後才會撥交部隊使用。

軍備局獲得管理處處長李健青表示，國軍新一代抗彈板測試依美國ESAPI規範，能抵擋中共5.8公厘鋼芯彈，今年年底實施量產時，每批生產前都會由宜蘭大福兵試廠實施實彈測試，合格後撥交軍種使用。（國防部提供）

具備堅實戰力的國軍部隊，是國家安全穩定的象徵，軍人對國家而言非常重要，想當然，國防部對軍人生命安全一定更加重視，但要研發高效能的抗彈板，必須考量機動力、重量、便利性等因素，並不如想像中簡單，自從「山姆小叔」的實驗結束後，民眾對國軍抗彈板依然存有疑慮，國防部軍備局為挽回民眾信心，立刻著手研發新式抗彈板，並於近日問世，可見國防部對國家安全及民心趨向之關注，古有云：「用兵之道要在人和，人和則不勸而自戰矣」，筆者認為，民安、心安、國安、萬事安，呼籲我國人民應相信國防部，齊心一致對外，我國方能享受安居樂業的生活。

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